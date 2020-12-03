Медики объяснили, как может измениться мир без антибиотиков
Если антибиотики – препараты для лечения бактериальных инфекций – перестанут действовать, это приведет к тому, что многие заболевания станут неизлечимыми, и люди будут чаще умирать после операций от осложнений.
Кроме того, это вызовет тяжелые экономические последствия, рассказали на странице Центра гражданского здоровья в Facebook.
"Так как устойчивость бактерий к антибактериальным препаратам набирает обороты, мы рискуем потерять возможность лечить болезни, которые уже давно победили", – говорится в сообщении.Что будет, если антибиотики перестанут действовать:
бактериальная пневмония станет смертельной болезнью;
в родах чаще умирать женщины;
лечения рака станет еще сложнее, ведь часто во время химиотерапии пациентам профилактически дают антибиотики
много заболеваний, передающихся половым путем, снова станут неизлечимыми;
люди чаще умирать после операций от осложнений;
туберкулез вновь станет приговором.
Также люди станут дольше и тяжелее болеть, а лечение будет стоить дороже.
"Это не сможет не отразиться на количестве рабочей силы и скорости экономического роста страны и мира. Трудно себе представить такую жизнь во времена айфонов и трансляции запуска SpaceX", – отметили в ЦГЗ.
Медики подчеркнули, что именно поэтому сегодня так много акцента на том, насколько важно ответственно принимать антибактериальные препараты, не верить в распространенные мифы и не заниматься самолечением.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, из-за неконтролируемого приема антибиотиков при коронавирусе через 6-12 месяцев Украину ждет стремительная летальность от бактериальной пневмонии или даже от банального аппендицита. Об этом рассказал главный анестезиолог Минздрава, профессор Сергей Дубров.