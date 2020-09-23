Медики о ситуации с COVID-19 в Харькове: врачи разбежались, скорые стоят десятками, а у нас нет ничего

В Харькове больница №25, которая недавно стала принимать больных с коронавирусом, оказалась к этому неготовой – медики начали увольняться, а пациенты – жаловаться на то, что к ним никто из врачей не приходит.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Коллапс в 25 больнице произошел из-за большого наплыва пациентов – уже в первые дни там были заполнены все 100 мест, которые выделили для больных CОVID-19.

"Наша работа превратилась в настоящий ад. Никаких защитных костюмов у нас нет, никаких респираторов нет. Только одноразовые маски. Медсестры пишут заявления, потому что не хотят сами заразиться и подвергнуть опасности своих близких. Неужели руководство города, больницы не знало, что мы рано или поздно тоже будем принимать пациентов с коронавирусом? Бросились хотя бы за одноразовыми халатами, а их – несколько штук. Сказали, носите их целый день", – рассказал OBOZREVATEL медработник 25-й больницы.

По словам еще одной сотрудницы, защиту от коронавируса (халаты, перчатки, респиратор) она покупала сама.

"Я могу еще купить себе одноразовые халаты, перчатки, респиратор. А что делать другим? Врачи просто разбежались. Они не пишут заявления, но и подходить к зараженным людям не хотят. У кого-то дети, кто-то сам в группе риска. Скорые выстроились десятками под больницей. А у нас нет ничего! Нет лекарств, с кислородом проблема! Хоть пиши заявление и уходи, потому что работать невозможно", – отмечает медик.

Врачи жалуются, что у них не только не хватает защиты, но в больнице нет достаточного количества медикаментов от коронавируса.

"Просить пациентов купить за свои деньги нельзя, а у нас по протоколу не хватает медикаментов. Поэтому лечим тем, что есть. И проблема с кислородом, его не хватает на всех", – поделился на условиях анонимности один из врачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской городской клинической больницы №4, в которой проходят лечение пациенты с коронавирусом, за двое суток двое мужчин покончили с собой.