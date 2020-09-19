Медики не защищены, в больницы стоят очереди из "скорых", но мы знаем, что делать, – Марина Порошенко

Ситуация с распространением коронавируса в Украине очень тревожна, а действия власти недостаточны и непрофессиональны. Врачи лишены защиты, а больницы едва справляются с наплывом больных. Об этом на телеканале "Прямой" заявила Марина Порошенко, которая возглавила список партии "Европейская Солидарность" в Киевсовет.

"Я как врач предполагала и видела те проблемы, которые могут возникнуть перед нами. И поэтому с самых первых дней карантина вместе с командой нашего благотворительного Фонда Порошенко, и "Европейской Солидарности", и общественной организации "Справа громад" мы объединили свои усилия , чтобы помочь и государству, и гражданам нашей страны как-то выстоять и выдержать", – отметила Марина Порошенко.

Она напомнила, что "ЕС" последовательно и регулярно занимается помощью медикам в противодействии коронавирусной болезни.

"Все это время я очень активно посещаю больницы. Мы поставляем средства индивидуальной защиты для врачей, ремонтируем недействующее оборудования в больницах, поставляем новое современное оборудование, обеспечиваем больницы системами тестирования на COVID-19. Я постоянно поддерживаю связь и общаюсь со своими коллегами врачами. Я вижу ситуацию, которая сегодня есть в системе здравоохранения", – констатирует Порошенко.

Она отметила, что европейские страны использовали карантин, который был введен весной во время первой волны заболевания, для подготовки медицинской системы к пандемии.

В "ЕС" защиту и помощь медикам считают приоритетом eurosolidarity.org

"Но они его вводили с целью, во-первых, остановить активное распространение болезни. А во-вторых для того, чтобы выиграть время, чтобы подготовить систему здравоохранения, чтобы она надлежащим образом затем спасала больных COVID-19 и оказывала качественную необходимую помощь этим больным. Что мы видим сегодня в Украине? Деньги из фонда по борьбе с COVID-19 действующая власть использует куда угодно, но только не на систему здравоохранения", – заметила Марина Порошенко.

Команда "ЕС" закупала и передавала больницам средства индивидуальной защиты, тесты и оборудование, занималась ремонтом ИВЛ eurosolidarity.org

Среди главных проблем жена пятого президента назвала перебои с выявлением болезни и отсутствие алгоритма противодействия распространению COVID-19.

"Врачи не защищены. Мы не имеем достаточного количества тестов для того, чтобы своевременно выявлять тех, кто начал болеть коронавирусом. И, безусловно, мы не можем смотреть на это со стороны. Наша команда знает, что делать, как делать. И мы идем в Киевсовет именно для того, чтобы делать конкретные шаги для борьбы и ограничения распространения коронавируса. Это должен быть конкретный пошаговый алгоритм, который нужно предложить для того, чтобы своевременно выявлять контактных лиц. Чтобы они находились на самоизоляции, выполняли самоизоляцию, чтобы они не распространяли болезнь", – убеждена Марина Порошенко.

В политсиле последовательно отстаивают необходимость усиления защиты медиков eurosolidarity.org

Крайне важным, по ее мнению, является защита врачей и обеспечение больниц современным оборудованием.

"Врачи должны быть полностью защищенными и иметь все необходимое оборудование для того, чтобы помогать больным. Как мы сегодня видим, стоят очереди в больницы из машин скорой помощи и они не могут госпитализировать больных, лежащих в этих машинах. Ну это просто ужасная ситуация" , – возмутилась Марина Порошенко.

Еще одним вопросом, который требует немедленного решения, она считает страхования врачей от коронавирусного заболевания.

"Надо обязательно страховать наших врачей. Потому что они сейчас оказались на передовой. И если мы их не поддержим и не застрахуем их жизни и их здоровье – завтра некому будет лечить наших граждан", – резюмировала Марина Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Марина Порошенко возглавила список ЕС на выборах в Киевсовет. Между тем на ее мужа, Петра Порошенко, продолжают давить путем политического преследования – в последнее время против него зарегистрировали еще 15 "пустых" дел. Об этом заявил адвокат пятого президента.