Медики Могилев-Подольской больницы на Винниччине решили добровольно пойти на самоизоляцию, спасая маленького пациента с коронавирусом.

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Но несмотря на то, что они проводили с ним рядом смены по 12 часов, ни у кого из врачей COVID-19 обнаружен не был, написал на своей странице в Facebook народный депутат Украины ("За майбутнє") Геннадий Вацак.

"Воины света – это о наших медиках. На фото – 4 бригады могилев-подольских медиков, которые спасают жизнь маленького пациента с коронавирусом из Боровки Черновицкого района. Это они первыми в нашей больнице вступили в бой с невидимым врагом. После лабораторного подтверждения COVID-19 добровольно пошли вместе с ребенком на самоизоляцию", – пишет парламентарий.

Возле малыша дежурят 4 бригады медиков Facebook Геннадия Вацака

Возле малыша дежурят 4 бригады медиков Facebook Геннадия Вацака

По его словам, медработники и сейчас продолжают спасать малыша, поскольку его состояние стабильно тяжелое. Однако благодаря лечению, уже есть позитивные сдвиги.

"Отстаивают смену по 12 часов! Низкий поклон вам, воины света! Хорошие новости: мальчик в сознании, его кормят через зонд – это их заслуга, тех людей, которых вы видите на фото! Еще одно замечательное сообщение: медики здоровы, что подтвердила Винницкая лаборатория!" – добавил Вацак.

Возле малыша дежурят 4 бригады медиков Facebook Геннадия Вацака

Возле малыша дежурят 4 бригады медиков Facebook Геннадия Вацака

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине госпитализированы уже 20 детей с диагнозом коронавирус. Кроме того, заразились 26 медиков.

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