Медики на Ривненщине не хотят умирать за копейки, их переманивают в Польшу, – волонтер

Врачи в Ривненской области массово подали заявления на работу в Польше, потому что не хотят рисковать жизнью в Украине за мизерную зарплату.

Об этом OBOZREVATEL рассказала волонтер из города Ривне Виктория Шинкаренко. По ее словам, в регионе и так не хватает медицинских работников, а при зарплате в 3,5-4 тысячи гривен их скоро совсем не останется.

По словам Шинкаренко, еще в начала пандемии из больниц Ривненщины уволились санитарки.

"Как правило это женщины из группы риска. А умирать за 3,5-4 тысячи гривен никто не хочет. И теперь есть больницы, где на втором этаже только три санитарки", – отметила она.

Волонтер добавила, что 9 ноября правительство Польши решило брать на работу по упрощенной процедуре врачей из таких стран как Украина и Беларусь.

"То есть без всякой карты поляка и т.п. Достаточно опыта работы и диплома. Так вот на первую очередь комиссии, которая будет рассматривать кандидатуры, заявления подали 480 врачей. Думаю, скоро у нас медиков уже не будет при таких зарплатах и при таком отношении", – считает Шинкаренко.

Подробнее о ситуации в Ривненской области можно будет почитать в статье OBOZREVATEL, которая будет опубликована в ближайшие часы.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанова заявил, что в редакции бюджета на 2021 год, который Кабинет Министров отправил на голосование в Верховную Раду, деньги на повышение зарплаты медикам не предусмотрены.

В документе заложили значительно меньше средств на медицину, чем нужно: 159 млрд вместо 296 млрд гривен.

В свою очередь президент Ассоциации анестезиологов Сергей Дубров заявил, что он и сам поехал бы в Польшу, чтобы зарабатывать 300-400 тысяч гривен в год, поскольку обещанных президентом Владимиром Зеленским зарплат ждать не стоит.