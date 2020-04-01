Главная Новости
1 апреля • обновлено в 09:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Медики массово заразились коронавирусом на Тернопольщине: стала известна причина

2.1т
Читать материал на украинском

Медики из Монастыриской районной больницы на Тернопольщине могли массово заразиться коронавирусом на поминках от священника.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом рассказал руководитель управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук, передает "Главком". По его словам, заражение произошло во время захоронения 68-летнего мужчины, который скончался от Covid-19.

"Многие медицинские работники, которые живут в селе Ковалевка, где происходило захоронение, заразились поминках от священника", – рассказал представитель Тернопольской ОГА.

Медики массово заразились коронавирусом на Тернопольщине: стала известна причина

Богайчук утверждает, что пока лабораторный центр и эпидемиологическая служба работают над тем, чтобы все 500 человек, которые контактировали во время похорон с батюшкой, и с мужчиной, который впоследствии заболел и умер, находились на самоизоляции.

"Хотя 500 – это огромное количество людей. Не так просто установить всех. Кто-то вовремя не сказал, где находился, кто-то вообще скрыл информацию", – отметил Богайчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области по состоянию на 31 марта до 78 человек увеличилось количество больных коронавирусом COVID-19. Зафиксировано 18 новых случаев.

Значительное количество больных – жители Монастыриского района (58 случаев)

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Тернополь
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Ну так пусть поблагадорят своих заробитчан которых они тысячами пускали безконтрольно
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги