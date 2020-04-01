Медики массово заразились коронавирусом на Тернопольщине: стала известна причина

Медики из Монастыриской районной больницы на Тернопольщине могли массово заразиться коронавирусом на поминках от священника.

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Об этом рассказал руководитель управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук, передает "Главком". По его словам, заражение произошло во время захоронения 68-летнего мужчины, который скончался от Covid-19.

"Многие медицинские работники, которые живут в селе Ковалевка, где происходило захоронение, заразились поминках от священника", – рассказал представитель Тернопольской ОГА.

Богайчук утверждает, что пока лабораторный центр и эпидемиологическая служба работают над тем, чтобы все 500 человек, которые контактировали во время похорон с батюшкой, и с мужчиной, который впоследствии заболел и умер, находились на самоизоляции.

"Хотя 500 – это огромное количество людей. Не так просто установить всех. Кто-то вовремя не сказал, где находился, кто-то вообще скрыл информацию", – отметил Богайчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области по состоянию на 31 марта до 78 человек увеличилось количество больных коронавирусом COVID-19. Зафиксировано 18 новых случаев.

Значительное количество больных – жители Монастыриского района (58 случаев)

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