Медики массово заразились коронавирусом на Тернопольщине: стала известна причина

Медики из Монастыриской районной больницы на Тернопольщине могли массово заразиться коронавирусом на поминках от священника.
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Об этом рассказал руководитель управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук, передает "Главком". По его словам, заражение произошло во время захоронения 68-летнего мужчины, который скончался от Covid-19.
"Многие медицинские работники, которые живут в селе Ковалевка, где происходило захоронение, заразились поминках от священника", – рассказал представитель Тернопольской ОГА.
Богайчук утверждает, что пока лабораторный центр и эпидемиологическая служба работают над тем, чтобы все 500 человек, которые контактировали во время похорон с батюшкой, и с мужчиной, который впоследствии заболел и умер, находились на самоизоляции.
"Хотя 500 – это огромное количество людей. Не так просто установить всех. Кто-то вовремя не сказал, где находился, кто-то вообще скрыл информацию", – отметил Богайчук.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области по состоянию на 31 марта до 78 человек увеличилось количество больных коронавирусом COVID-19. Зафиксировано 18 новых случаев.
Значительное количество больных – жители Монастыриского района (58 случаев)
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