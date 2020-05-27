Медики Львова первыми в Украине прошли ИФА-тестирование на коронавирус: известны результаты

Во Львове работников больниц начали тестировать на наличие коронавируса с помощью иммуноферментного анализа.
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Пока исследование прошли 40 медиков городской больницы скорой помощи. Об этом сообщает ТСН.
Выяснилось, что среди проверенных работников медучреждения антитела к COVID-19 обнаружили у семи. А это значит, что они уже переболели вирусом.
Во Львове медики прошли ИФА-тестирование на COVID-19
При этом подчеркивается, что в четырех из семи медиков ранее были клинические проявления болезни и положительный ПЦР-тест. Тогда как остальные трое переболели коронавирусом бессимптомно.
Как пояснил медицинский директор Львовской больницы скорой помощи Иван Мыськив, первые образцы были отобраны у тех, кто часто контактировал с инфицированными.
"Это работники приемного отделения, ургентной хирургии. Хотим же протестировать всех, чтобы иметь приблизительное представление о наличии так называемого коллективного иммунитета", – сказал он.
Отметим, что для ИФА-диагностики у человека берут венозную кровь, а результат готов уже через три-четыре часа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине официально ввели лабораторное тестирование на коронавирус методом иммуноферментного анализа (ИФА).
А Львов стал одним из первых городов Украины, где начали делать ИФА-тесты на антитела к коронавирусной инфекции COVID-19.
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