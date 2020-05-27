Медики Львова первыми в Украине прошли ИФА-тестирование на коронавирус: известны результаты

Во Львове работников больниц начали тестировать на наличие коронавируса с помощью иммуноферментного анализа.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Пока исследование прошли 40 медиков городской больницы скорой помощи. Об этом сообщает ТСН.

Выяснилось, что среди проверенных работников медучреждения антитела к COVID-19 обнаружили у семи. А это значит, что они уже переболели вирусом.

Во Львове медики прошли ИФА-тестирование на COVID-19

При этом подчеркивается, что в четырех из семи медиков ранее были клинические проявления болезни и положительный ПЦР-тест. Тогда как остальные трое переболели коронавирусом бессимптомно.

Как пояснил медицинский директор Львовской больницы скорой помощи Иван Мыськив, первые образцы были отобраны у тех, кто часто контактировал с инфицированными.

"Это работники приемного отделения, ургентной хирургии. Хотим же протестировать всех, чтобы иметь приблизительное представление о наличии так называемого коллективного иммунитета", – сказал он.

Отметим, что для ИФА-диагностики у человека берут венозную кровь, а результат готов уже через три-четыре часа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине официально ввели лабораторное тестирование на коронавирус методом иммуноферментного анализа (ИФА).

А Львов стал одним из первых городов Украины, где начали делать ИФА-тесты на антитела к коронавирусной инфекции COVID-19.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал