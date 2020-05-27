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27 мая • обновлено в 11:40
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Медики Львова первыми в Украине прошли ИФА-тестирование на коронавирус: известны результаты

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Во Львове работников больниц начали тестировать на наличие коронавируса с помощью иммуноферментного анализа.

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Пока исследование прошли 40 медиков городской больницы скорой помощи. Об этом сообщает ТСН.

Выяснилось, что среди проверенных работников медучреждения антитела к COVID-19 обнаружили у семи. А это значит, что они уже переболели вирусом.

Во Львове медики прошли ИФА-тестирование на COVID-19

Во Львове медики прошли ИФА-тестирование на COVID-19

При этом подчеркивается, что в четырех из семи медиков ранее были клинические проявления болезни и положительный ПЦР-тест. Тогда как остальные трое переболели коронавирусом бессимптомно.

Как пояснил медицинский директор Львовской больницы скорой помощи Иван Мыськив, первые образцы были отобраны у тех, кто часто контактировал с инфицированными.

"Это работники приемного отделения, ургентной хирургии. Хотим же протестировать всех, чтобы иметь приблизительное представление о наличии так называемого коллективного иммунитета", – сказал он.

Отметим, что для ИФА-диагностики у человека берут венозную кровь, а результат готов уже через три-четыре часа.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина Львов
Теги
врачи медики тесты
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