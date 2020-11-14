Медики боялись заразиться COVID-19. В Черкассах женщине пришлось рожать под дверями больницы: подробности

В Черкассах маму, которой пришлось рожать дочку прямо на улице под дверями больницы, куда ее нее впустили, уже выписали домой. Женщина и ребенок здоровы, а счастливый отец, который сам принял роды дочери, говорит, что врачи забыли о клятве Гиппократа и ищут отговорки, чтобы оправдать свою бездеятельность.

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"40 минут бегал под корпусом"

В Черкассах произошла невероятная история. Молодому отцу Александру Киркиче пришлось принимать роды у своей жены, Евгении, прямо на земле под дверями областной больницы. Равнодушные медики, опасаясь, что роженица заражена короновирусом, не пустили ее в больницу.

"Я 40 минут бегал там под корпусом, стучал, просил, чтобы позвали кого-нибудь из ковидного отделения, где нам нужно было рожать. Две дежурные медсестры вышли и сказали, чтобы мы шли к этим дверям и ждали там, мол, нам откроют. Но никто не открыл", – вспоминает перипетии той ночи Александр.

Александр и Евгения поженились год назад. Facebook Александра Киркиче

За две недели до этого у супругов тест показал коронавирус. По словам Александра, 21 октября почувствовал недомогание он, а на следующий день уже и Евгения. "Если бы не беременность, мы бы даже не обратили внимания. У меня была небольшая температура, ломота, у жены покашливание. 3 ноября сдали тест, а результаты пришли только 9 ноября. Они оказались положительными. Время уже прошло, мы хотели пересдать тест в частной лаборатории, чтобы спокойно идти рожать туда, куда хотели. Но не успели", - поясняет ситуацию Александр.

Только одна врач приехала на помощь

В 2 часа ночи 10 ноября у Евгении начались схватки. Муж позвонил врачу, которая наблюдала их беременность. Поскольку отрицательного результата теста у них не было, то ехать нужно было в областную больницу Черкасс, где существует специальное отделение для ковидных рожениц. Молодые люди как законопослушные граждане сели в машин и приехали в больницу.

Однако двери в отделение оказались закрытыми. Как потом оправдывалось руководство больницы, никого из дежурных там не было, поскольку отделение пустовало. Схватки усиливались, пока Евгения стояла, опираясь на капот машины, и мучилась от болей, Александр метался от дверей к дверям и просил о помощи.

В это время их врач связалась с коллегой из областной больницы и попросила о помощи.. "Я очень ей благодарен... Несмотря на то, что она была в отпуске, она приехала сюда. Поскольку никто нас не пускал вовнутрь и не помогал принимать роды, то я расстелил на земле куртку и начал принимать роды сам. Врач подъехала, когда уже появилась головка дочери. Она дала мне простынку и буквально на пару секунд отошла к машине. За это время малышка появилась на свет, и я взял ее на руки. Доктор помогла завернуть ее", - говорит отец ребенка.

Под дверями этой больницы Евгения рожала дочку. ТСН

В это время из отделения появились медики с коляской, куда должна была сесть Евгения. Естественно, сесть только что родившая женщина не могла, поскольку еще даже пуповина не была перерезана. Медики, не торопясь, прошествовали обратно.

Медики свою вину отрицают

Как только эта история получила огласку, руководство больницы заявило, что молодая пара сама виновата. По мнению администрации областной больницы, отец стучал не в те двери. Нужно было идти в центральный корпус, а оттуда их бы направили, куда надо.

Также медики считают, что будущие родители должны были вызвать скорую помощь, а не ехать на своем авто.

"Какая разница, как мы добрались до больницы! Мы сами приняли решение, как нам быстрее сюда доехать. Это никакого значения не имеет, хоть пешком пришли. Они должны были нам оказать помощь, однако никто этого не сделал. Только два врача переживали за нас – та, что нас вела, и та, что приехала к нам на помощь. Теперь еще и к ним имеют претензии!" – возмущается Александр.

По его словам, в больнице никто из руководства не принес им свои извинения. "Подошла только одна сотрудница, выслушала Евгению и извинилась. Все. Никто из вышестоящего руководства ничего не сказал. Напротив, на второй день нас уже хотели выписать оттуда. Но потом передумали, и выписали на третий день. Теперь мы дома, все здоровы, слава Богу, не переохладились. Пойдем к врачу и узнаем, надо ли ребенку провести тест на коронавирус", – говорит Александр.

Малышка чувствует себя хорошо. ТСН

Молодой отец отмечает, что с ПЦР-тестами тоже была проблема: "Нас всячески склоняли к тому, чтобы тест мы делали за свой счет. Но каждый стоит тысячу гривен, за что мы в таком случае платим налоги? Мне в государственном тесте отказали, сказали, что если нет температуры и не болит горло, то никто меня за счет бюджета проверять не будет. Жене сделали".

Александр говорит, что он не хочет искать виновных в ситуации. Для него главное, чтобы больше эта история не повторилась. Чтобы в ковидном отделении были дежурные медики, которые не станут в течение получаса якобы надевать защитные костюмы, пока женщина корчится от схваток на улице. А смогут сразу оказать квалифицированную помощь.

"Когда я забирал жену и дочку из больницы и зашел вовнутрь, то медик мне заявила, чтобы я немедленно вышел, а то заражу их там всех. Это очень плохо, что к людям, переболевшим коронавирусом, относятся как к прокаженным", – говорит Александр.