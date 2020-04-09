Медики бесплатно будут консультировать украинцев по COVID-19 на платформе Spilno

На платформе Spilno запускают бесплатные консультации украинских медиков по COVID-19. Цель акции - помочь украинцам остановить эпидемию и вовремя получить помощь. Об этом OBOZREVATEL узнал от организаторов этой важной инициативы - представителей платформы общественного участия Spilno.

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В условиях эпидемии и стремительного увеличения количества лиц, у которых диагностировали заражение вирусом COVID-19, растет и количество обращений в медицинские учреждения. Для того, чтобы предупредить панические настроения и снять нагрузку с медицинских учреждений, группа украинских врачей объединилась на платформе Spilno и предоставляет бесплатные онлайн консультации как через инструменты самой платформы так и через популярные мессенджеры Viber и WhatsApp", - объясняют авторы идеи.

Консультировать украинцев на платформе Spilno на данный момент согласились 60 медиков - и их список постоянно расширяется. Они работают в разных уголках страны, имеют разные специализации и опыт, но все они объединены общей целью: сделать свой вклад в борьбу с коронавирусом, паникой и недостатком квалифицированной медицинской помощи.

По словам авторов идеи, на базе платформы медики будут предоставлять гражданам консультации по банальным простудам и насморку, определять среди всех, кто обращается, тяжелых пациентов, которым медицинская помощь очень важна, снижать нагрузку на медицинские учреждения и препятствовать распространению фейков по эпидемии коронавируса и возникновению панических настроений среди украинцев.

Все консультации - бесплатны. Реализуются они на базе платформы общественного участия Spilno, которая является собственной разработкой украинских киберактивистов и бесплатна для использования. Целью платформы ее создатели декларируют объединение украинского общества для совместного решения проблем и вызовов современности.

Присоединиться к специалистам, которые будут предоставлять бесплатные консультации по коронавирусному заболеванию или получить консультацию можно здесь.