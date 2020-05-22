Медики Белой Церкви устроили "коронавирусный" протест: отсутствуют элементарные лекарства

В пятницу, 22 мая, сотрудники Белоцерковской станции экстренной медицинской помощи объявили о забастовке из-за отсутствия у них элементарных лекарств.

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Как рассказал "Главкому" председатель профсоюза станции Виктор Евтушенко, то, что сейчас делается на местах, – это крах медицины.

Глава профсоюза Белоцерковской станции экстренной медпомощи Виктор Евтушенко

"Проблема номер один – у нас нет элементарных лекарств. Я 40 лет работаю на скорой и никогда с таким не сталкивался даже в самых кризисных ситуациях. Нет ни нитроглицерина, ни даже перекиси водорода, капельниц", – сказал он.

По словам медика, еще три недели назад в штате Белоцерковской станции было 19 бригад, из которых на вызовы ездили 14-15.

"Этого, безусловно, мало, потому что население Белоцерковщины - 330 тыс. человек. По нормативам, которые составляют одну машину на 10 тыс. жителей, нам надо 33 машины. Но такого, честно говоря, не было даже в советское время. Однако, если бы машин было даже 14, этого было бы более или менее достаточно. В том же Фастове вообще пять бригад осталось, и люди плачут, потому что это рабский труд. Поверьте: наша станция будет сражаться до конца, а если нас не услышат, половина персонала точно уволится", – подчеркнул Евтушенко.

При этом он отметил, что какого-то конкретного плана у протестующих нет.

"Мы не имеем права не выезжать на вызовы. Придут люди, которые отработали свою смену, которым выезжать на нее завтра-послезавтра... Это все будет происходить прямо на станции. Очевидно, что требование у нас будет одно-единственное – снятие с должности руководителя коммунального предприятия, которая просто не справляется, и всех руководителей, которые довели медицинскую сферу всей Киевской области до такого состояния", – добавил медик.

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