Репост!!! Большая просьба помочь с покупкой тактических рюкзаков для медиков на фронт, для разведки. Они дорогие, но очень нужны. Это выходов. Кто понимает, поймёт.

На фронте плохие новости, каждый день обстрелы наших позиций и вчера вражеский снайпер убил нашего воина. В госпитале все так же, лежат бойцы с ампутацией, с онко, с ковидом, постоянно идут операции и тяжелое восстановление. Завтра собираемся в Ирпенский Госпиталь, проведать наших бойцов. Надо отвезти продукты и вещи. Сегодня закупилась для посылок на фронт, маски, чайники, антисептик, кофе, много лекарств.

Особенно просят противопрлстудное в больших количествах, дексалгин, от температуры и витамины. Витамины надо ещё купить. Люди, многие охают в соц сетях, но лучше помочь на деле, потому что потребностей очень много, волонтеры сами не справятся. За прошлые две недели расход около 80 тыс, отчеты есть у меня на стр. На этой недели отправила на лечение 25 тыс и 9500 грн, чеки публикую.

Спасибо всем, кто понимает, как важно поддерживать наших защитников..

Карты для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова