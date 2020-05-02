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3 мая • обновлено в 22:47
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Медикам доплатят 300% за COVID-позитивных: в Минздраве сказали, когда

2.8т
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В начале мая медики, работающие с больными коронавирусом COVID-19, получат все средства по апрельским расчетам.

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Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга 2 мая, транслировала пресс-служба Кабмина на своем Youtube-канале. Он подчеркнул, что в Минздрав начало поступать много обращений по недовыплате средств медикам, работающим с больными COVID-19, за март (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Все средства, без исключения, которые были обещаны в размере 300%, были перечислены в города. По какому алгоритму это все произошло? Сначала нами была собрана информация в разрезе каждого медицинского учреждения, который работал с больными COVID-19. Общее количество больных на 1 апреля составляла около 440 человек в целом по Украине", – сказал глава Минздрава.

Медикам доплатят 300% за COVID-позитивных. Иллюстрация

Медикам доплатят 300% за COVID-позитивных. Иллюстрация

По его словам, тогда было собрано все данные о медиках, которые работали с такими больными, их заработной плате. А уже в соответствии с этими суммами в города были перечислены средства для осуществления выплат с учетом 300%, а также поставлена соответствующая задача.

Степанов подчеркнул, что одновременно в Минздрав начали поступать сигналы о невыплатах этих денег. По его словам, такая проблема возникла по вине или местных органов власти, или главных врачей медучреждений.

Глава Минздрава добавил, что такая ситуация – недопустима. В результате были отправлены письма к главам ОГА, чтобы они отчитались о ходе дел.

"Уже с апреля врачи будут получать оплату услуг по пакету COVID-19, принятому Кабмином, где предусмотрено, в частности, повышение на 300% заработной платы... Постановлением Кабинета министров утверждены тарифы на эти услуги, в НСЗУ отчитываются, что готовы к заключению соглашений, и в начале мая все средства по апрельским расчетам будут выплачены", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на утро 2 мая зафиксировали 11411 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, из них 279 летальных, 1498 человек выздоровели.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
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