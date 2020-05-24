Главная Новости
24 мая • обновлено в 23:19
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Медик шокировал историей о несчастном случае с ребенком в душевой кабине

10.5т
Читать материал на украинском

В Киеве ребенок едва не погиб, упав в ванной и разбив стекло душевой кабинки.

О случае из своей практики рассказал в Facebook президент Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус. "Опасность может быть совсем рядом", – написал медик.

Он сообщил, что когда-то в столице выехал на вызов к 11-летнему мальчику. Тот поскользнулся в душе и, падая, разбил головой стеклянную стенку кабинки.

"Разбивает стекло. А дальше начинается ад. Он телом падает на стекло, которое не разбилось внизу, сверху опускается стекло, которое не разбилось. Гильотина. Каждый раз, как малый хотел вылезти, – вся эта штука его рубала и рубала", – рассказал медик.

Иллюстрация

Иллюстрация

Head Topics

Он уточнил, что мальчик остался жив, однако провел несколько часов в операционной.

"Парень был весь иссеченный очень глубоко. Иссеченная грудная клетка, живот, эвентрация (выход внутренних органов наружу), рассеченные бедра до костей", – описал травмы ребенка Вус.

Украинский врач посоветовал подписчикам купить антискользящий коврик для душа.

В комментариях к посту коллеги медика отметили, что подобные порезы очень сложные. Одна из пользовательниц добавила, что знает пострадавшего мальчика. Эта история произошла около 6 лет назад, сейчас парню 17 лет.

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Ужгороде молодая пара погибла от поражения током в арендованной квартире. Возле тел парня и девушки нашли включенный фен.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Дарья Дурова
Место
Украина Киев
Теги
скорая помощь врачи пострадал ребенок
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
0
Смешно
0
Интересно
12
Печально
4
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 20 986.

    Вылечились: 7108. Умерли: 617.

  • В мире заболели более 5,3 млн человек, погибли – более 340 тысяч.

  • В Италии обнаружили новый побочный эффект коронавируса – начинаются проблемы со щитовидкой.

  • Ученые назвали даты окончания пандемии в странах-эпицентрах.

  • Зеленский заявил о второй волне коронавируса и призвал Украину готовиться.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги