Медик шокировал историей о несчастном случае с ребенком в душевой кабине

В Киеве ребенок едва не погиб, упав в ванной и разбив стекло душевой кабинки.

О случае из своей практики рассказал в Facebook президент Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус. "Опасность может быть совсем рядом", – написал медик.

Он сообщил, что когда-то в столице выехал на вызов к 11-летнему мальчику. Тот поскользнулся в душе и, падая, разбил головой стеклянную стенку кабинки.

"Разбивает стекло. А дальше начинается ад. Он телом падает на стекло, которое не разбилось внизу, сверху опускается стекло, которое не разбилось. Гильотина. Каждый раз, как малый хотел вылезти, – вся эта штука его рубала и рубала", – рассказал медик.

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Он уточнил, что мальчик остался жив, однако провел несколько часов в операционной.

"Парень был весь иссеченный очень глубоко. Иссеченная грудная клетка, живот, эвентрация (выход внутренних органов наружу), рассеченные бедра до костей", – описал травмы ребенка Вус.

Украинский врач посоветовал подписчикам купить антискользящий коврик для душа.

В комментариях к посту коллеги медика отметили, что подобные порезы очень сложные. Одна из пользовательниц добавила, что знает пострадавшего мальчика. Эта история произошла около 6 лет назад, сейчас парню 17 лет.

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

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