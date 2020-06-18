Медик рассказала об ужасах коронавируса на станции "скорой" в Виннице

В Виннице на станции скорой медицинской помощи в отделении №1 медицинские и немедицинские работники якобы массово болеют пневмонией, спровоцированной заражением СOVID-19.

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Об этом заявила одна из медработников, отметив, что за "неоднозначное отношение администрации к проблеме и страха иметь негативные последствия" хочет остаться анонимной. Ее слова в письме цитирует ТСН, публикуя также фото ужасных условий труда в медучреждении (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Прежде всего женщина пожаловалась на критическую ситуацию на станции медпомощи, отметив, что с 225 работников у 82 подтвердился коронавирус.

Медработники станции скорой медицинской помощи в Виннице жалуются на ужасные условия труда ТСН

"Возможно, это случилось из-за того, что не вовремя были проведены ПЦР-тесты. Но больше всего нас возмущает то, что эта информация нигде не проходит", – пишет она.

По ее словам, коллеги обращались в городской и областной департаменты здравоохранения, где им якобы сказали, что это не профессиональная болезнь, а они сами виноваты, что заразились.

Помещение станции скорой медицинской помощи в Виннице давно не знало ремонта ТСН

Женщина отметила, что с начала пандемии коронавируса сотрудникам станции медицинской помощи не делали тесты на COVID-19, а они ежедневно выезжают на вызовы и могут, в случае инфицирования, заразить других людей.

"Мы же для населения несем потенциальную опасность... Руководство говорит, что мы слишком много хотим и выступаем, и у нас будут большие неприятности. Хотя у нашего главного врача пришел результат теста – и он положительный", – утверждает женщина.

Грибок в помещениях Винницкой станции медицинской помощи ТСН

По мнению медработников, способствуют распространению инфекций в коллективе и ужасные условия труда.

"У нас очень старое здание в гараже горисполкома. Помещение находится в аренде, и никто не позволяет делать ремонт... На перемене одновременно находится до 30-35 медицинских работников... То есть, постоянное скопление людей, так как нам выделено всего несколько помещений, небольших по площади и с недостаточным количеством мест", – рассказывает женщина.

Стены в помещениях Винницкой станции медицинской помощи покрылись грибком ТСН

Она говорит, что в тех комнатах на стенах везде большие площади грибка, а с потолка капает, когда идет дождь. Однако больше всего, добавила женщина, коллектив возмущает то, что власти никак не реагируют на проблемы и на обращение медработников учреждения, а сама станция несмотря на вспышку коронавируса среди ее работников продолжает работать.

С потолка на станции скорой медицинской помощи в Виннице капает вода ТСН

"Мы обращались в областной департамент, но ответа так и не получили. Правительственная линия и Офис президента говорили, чтобы мы сначала обращались к руководству и на местном уровне все решали. А они вообще ответа нам не дают. И вот мы со своими проблемами сами. А у нас пока очень много людей болеет дома, многие в больницах с очень тяжелыми пневмониями, несколько человек уже на кислороде в критическом состоянии. Я не понимаю, почему нет огласки, почему подстанция не закрыта", – подытожила сотрудница Винницкой станции медицинской помощи, попросив распространить предоставленную ею информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в инфекционных больницах Украины возник хаос после того, как туда начали отправлять всех с подозрением на воспаление легких и небольшой температурой. Медицинские учреждения заполнены, а врачи падают с ног.