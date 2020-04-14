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14 апреля • обновлено в 14:37
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Медик призвал выпустить молодежь на улицы и дать заразиться коронавирусом

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Людей молодого и среднего возраста следует освободить от соблюдения карантина, позволить им выйти на улицы, заразиться коронавирусом Covid -19 и переболеть.

Об этом, комментируя предложение немецкого эпидемиолога Александра Кекуле, в эфире ObozTV рассказал врач-иммунолог, аллерголог Олег Назар.

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"Молодежь действительно надо выпускать на улицы. С точки зрения эпидемиологии – это действительно так. Как мы можем справиться с эпидемией? Либо тотальная вакцинация, либо люди должны переболеть", – сказал он.

По словам медика, чтобы в обществе сформировался "коллективный иммунитет" от коронавируса, должно переболеть 56-58% всего населения. Учитывая, что у людей молодого и среднего возраста болезнь протекает в целом легко и без осложнений, он допустил, что подобный способ борьбы с пандемией вполне приемлем.

Медик призвал выпустить молодежь на улицы

Медик призвал выпустить молодежь на улицы

"Звучит это не очень красиво, но люди должны переболеть. Если вакцины нет, тогда естественным путем. Перенести в легкой форме", – заметил врач.

По его мнению, "за счет постоянного заражения вирулентность вируса рано или поздно уменьшится, и он уже не станет вызывать пандемии. Так мы защитим и людей пожилого возраста", – заверил медик.

Как писал OBOZREVATEL, ранее ведущий немецкий эпидемиолог, профессор Александр Кекуле выступил с предложением ослабить карантин и позволить молодым людям выйти на работу, предварительно заразив их коронавирусом. Согласно статистике, в Украине возраст большинства заболевших коронавирусом составляет 20-50 лет.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Карантин в Украине Прямая трансляция Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Коронавирус Эксклюзив
Место
Украина
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ч у б а т ы е все на м а й д а н, гулять так гулять...)))
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