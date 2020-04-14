Медик призвал выпустить молодежь на улицы и дать заразиться коронавирусом

Людей молодого и среднего возраста следует освободить от соблюдения карантина, позволить им выйти на улицы, заразиться коронавирусом Covid -19 и переболеть.

Об этом, комментируя предложение немецкого эпидемиолога Александра Кекуле, в эфире ObozTV рассказал врач-иммунолог, аллерголог Олег Назар.

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"Молодежь действительно надо выпускать на улицы. С точки зрения эпидемиологии – это действительно так. Как мы можем справиться с эпидемией? Либо тотальная вакцинация, либо люди должны переболеть", – сказал он.

По словам медика, чтобы в обществе сформировался "коллективный иммунитет" от коронавируса, должно переболеть 56-58% всего населения. Учитывая, что у людей молодого и среднего возраста болезнь протекает в целом легко и без осложнений, он допустил, что подобный способ борьбы с пандемией вполне приемлем.

Медик призвал выпустить молодежь на улицы

"Звучит это не очень красиво, но люди должны переболеть. Если вакцины нет, тогда естественным путем. Перенести в легкой форме", – заметил врач.

По его мнению, "за счет постоянного заражения вирулентность вируса рано или поздно уменьшится, и он уже не станет вызывать пандемии. Так мы защитим и людей пожилого возраста", – заверил медик.

Как писал OBOZREVATEL, ранее ведущий немецкий эпидемиолог, профессор Александр Кекуле выступил с предложением ослабить карантин и позволить молодым людям выйти на работу, предварительно заразив их коронавирусом. Согласно статистике, в Украине возраст большинства заболевших коронавирусом составляет 20-50 лет.

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