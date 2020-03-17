В Украине медик призвал не пускать бабушек в поликлинику из-за коронавируса

Экс-начальник медицинского управления МЧС Украины Вадим Гринько заявил, что пожилые люди в Украине подвергают себя смертельной опасности, поскольку в стране не было проведено "четкое, адекватное" информирование населения о правилах поведения в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

"С этим мы уже немножко упустили время", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Как констатировал эксперт, люди старшего возраста, которые "находятся в зоне риска заражения коронавирусом", "продолжают ходить в поликлинику без острого случая и не столько разносят инфекцию, сколько подвергают риску себя".

"Необходимо, чтобы пенсионеры, люди старшего возраста просто забыли без острой необходимости, что такое поликлиника и что такое выходить на улицу", – подчеркнул он.

Бабушка в больнице, иллюстрация

В то же время Гринько признал, что введение чрезвычайного положения в стране и запрет выходить на улицу вряд ли окажется эффективным в случае с пожилыми людьми. "Как определить, идет человек по делу или не по делу? Бабушка скажет: "Я иду в магазин". У нее нет возможности закупить продукты на все время карантина, и она будет выходить, чтобы купить булку хлеба или бутылку молока", – предположил он.

Онлайн-карта распространения коронавируса в мире:

Напомним, смертность от коронавируса для людей в возрасте 50-59 лет составляет 1,3%, 60-69 лет – 3,4%, 70-79 лет – 7,8%, старше 80 лет – 13,5%.

Как писал OBOZREVATEL:

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