Медик поделилась душераздирающими записками пациентов, подключенных к ИВЛ
В сети опубликовали записки с откровениями пациентов, которые очень долго пролежали в больнице, пребывая на аппарате искусственной вентиляции легких.
Их душераздирающие пожелания и просьбы, написанные неразборчивым почерком на кусочках бумаги, сберегла медик Галина Красноперова. Об этом сообщают "Такие дела" (чтобы посмотреть снимки, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что иногда на аппарате ИВЛ лежат неделями и месяцами. Все это время человек практически не имеет возможности общаться с другими, не может позвать, попросить, пожаловаться, спросить о том, что его тревожит, так как говорить с трубкой в горле невозможно.
По словам медика, несмотря на то, что многие люди находятся в полном сознании, у них не хватает сил на самые простые действия: приподнять голову от подушки, кивнуть, открыть глаза. Поэтому персонал больниц изобретает разные способы, чтобы наладить хотя бы простейшую коммуникацию с такими пациентами.
Так, одни с трудом могут моргнуть или немного пошевелиться, реагируя на вопросы, но у некоторых все же получается написать на бумаге о том, что их волнует.
"Последние несколько лет я приносила с работы домой такие записки. Просто не могла заставить себя выбросить их, зная, с каким трудом далось каждое написанное слово. Многие из тех, с кем я вела эту вынужденную переписку, давно поправились и забыли это время как страшный сон. Если человек не выздоровел, а умер, то такие записки, по сути, становятся последними его словами или делом в жизни", – призналась медик.
Как сообщал OBOZREVATEL, по словам медиков, выписанные из реанимации пациенты, которые были подключены к аппарату ИВЛ, часто испытывают посттравматическое стрессовое расстройство, у многих может развиться психоз и появляются галлюцинации.