Медик назвала симптомы заразившихся коронавирусом украинцев

Все случаи заражения коронавирусом в Черновицкой области протекают в легкой или средней форме, тяжелых симптомов нет.

Как рассказала в эфире "112 Украина" заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак, первый заразившийся мужчина не имеет признаков болезни. Если второй тест на COVID-19 будет отрицательным, то можно считать, что он выздоровел (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Какие симптомы у заболевших коронавирусом в Черновицкой области hromadske

"Его не лихорадит, у него уже несколько суток нет температуры, нет пневмонии и кашля. Мы можем констатировать, что он идет на выздоровление", – отметила Гусак.

По ее словам, у второго пациента есть пневмония, в зависимости от времени суток у него может подниматься температура, но состояние не является сложным.

Зараженные коронавирусом дети также находятся в нормальном состоянии. После первых суток госпитализации у них не было температуры, лихорадки и пневмонии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области ввели чрезвычайное положение в связи с угрозой распространения коронавируса.

Всего в области было зафиксировано шесть случаев инфицирования. Речь идет о 33-летней женщине, которая умерла 16 марта, гражданах возрастом 31, 18 и 10 лет, а также о двоих детях: год и десять месяцев и шесть месяцев. Все они являются контактными лицами с ранее подтвержденным случаем.

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