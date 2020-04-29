Люди, которые убеждены, что распространение коронавируса COVID-19 в Украине – якобы лишь выдумка, могут так думать, однако ситуация по заболеваемости от этого не изменится.

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Так на заявления скептиков карантина ответила исполняющая обязанности заведующего приемного отделения областной инфекционной больницы Ивано-Франковска Ирина Бзунько. Об этом говорится в ее интервью для "Галки".

"Если они здесь не верят, то есть статистика в мире – в Европе или Америке, где количество больных четко и ясно подается. Если человек свято убежден и думает, что этого нет, то это его личное мнение и право. От этого ситуация не изменится и количество больных тоже", – отметила она.

Ирина Бзунько

По словам врача, стране под силу справиться с существующем количеством больных, если эпидемия пойдет на спад. Однако никто не может предсказать этого наверняка.

"Дай Бог, чтобы оно шло с положительной динамикой, но как оно будет – мы не можем знать, а должны быть всегда готовы" – подчеркнула Бзунько.

И. о. заведующего приемного отделения областной инфекционной больницы в Ивано-Франковске отметила, что у них есть люди, которые переболели, и четко могут рассказать о том, как им удалось побороть эту болезнь – кто-то в легкой форме, кто-то труднее, находился в реанимации. Однако это не повод отвергать соблюдения норм карантина.

"Я знаю, что есть такие люди, которые верят, что не нужен этот карантин и т. д. Но мне кажется: кто осознает, трезво оценивает ситуацию и за всем следит, то должен понимать, что это происходит на самом деле и много больных – в городе, в области. Это правдивая статистика и мы здесь ничего не изменим. Выявляем больных – хорошо, получим отрицательный тест – тоже хорошо", – подытожила Бзунько.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске, который входит в тройку лидеров среди украинских городов по количеству больных коронавирус, городские медицинские учреждения почти переполнены. Мэр города забил тревогу из-за критической ситуации.