"Вечного полета!" Друзья и родные рассказали о погибших в Ан-26 в небе над Чугуевым

В авиакатастрофе с военным самолетом Ан-26 25 сентября под Чугуевом Харьковской области погибло 26 молодых курсантов и члены экипажа.

OBOZREVATEL поговорил с друзьями и родными погибших. Что известно о тех, кто оказался в огненной ловушке Ан-26, читайте в материале.

Родителей не могут утешить

Среди погибших в самолете оказался Максим Хомячук, ему был всего 21 год. Как рассказал один из его одноклассников, семья у Максима очень простая, отец ездил на заработки в Польшу, также немного торговали на базаре. "Живут, как все у нас, зарабатывают, чем могут и тянули своих двоих сыновей, у него еще есть старший брат", – говорит одноклассник.

Максим после 7-го класса пошел в военное училище ради своей мечты стать летчиком. Facebook Максима Хомячука

После 7-го класса Максим поступил в военное училище, а потом уже пошел в Харьковский национальный авиационный университет. "Нет, с девушками он не встречался. Он был очень разумный, адекватный, неконфликтный парень. Он всегда говорил, что у него на себя времени не хватает, поспать не успевает. Говорил, что закончит вуз, пойдет на работу и уже тогда будет думать о семье. Но не успел", – переживает его друг.

"Когда услышала про самолет, то сердце сжималось от этих новостей. Но когда услышала, что там погиб Максим, стало и вовсе не по себе. Мы с Максимом родом из одного села – Новоживотов Винницкой области. Я приезжала в село на лето и мы дружили в одной компании. Несмотря на разницу в возрасте, Максим всегда был очень интересным собеседником. Он размышлял и думал не по своим годам и всегда казался старше. Все сейчас говорят, что Максим добивался всего сам, ему некому было помочь. Сам поступил в военное училище, все своим умом и своими силами, потому что в семье нет особого достатка и помочь ему было некому. Он был очень напористым и очень умным. Мама очень тяжело переживает это горе", – рассказала OBOZREVATEL его знакомая Анастасия.

Родители Максима очень тяжело восприняли весть о гибели сына. Рядом с ними сейчас друзья и родственники, но найти слов, чтобы хоть как-то утешить, никто не может.

Мечтал о небе

Также в авиакатастрофе с АН-26 погиб и 21-летний Рома Корчовский. О том, каким он был, нам рассказала его сестра, Марина.

Роман Корчовский. Instagram Романа Корчовского

"Для меня мой брат был опорой и поддержкой. Несмотря на возраст, он многого добился. Он был человеком с большой буквы. Щедрый, с открытой душой и чистым сердцем. Поступить в летное – это была мечта его детства. Даже когда мы писали письма Деду Морозу, он всегда загадывал только одно желание: "Быть летчиком". Он долго и усердно к этому шел. Четыре года Суворовского училища, потом поступление в летное. Он был очень хорошо воспитан, родители воспитали настоящего мужчину, который никого не оставит в беде и подаст руку помощи. Вечного полета, родной…", – сказала нам сестра Романа.

Роман мечтал о небе с детства. Instagram Романа Корчовского

Знакомые и незнакомые люди на страничке Ромы в Instagram пишут соболезнования: "Я горд, что когда-то учился с тобой. Вечная память, лети выше облаков", "Братик, ты с нами".

"У него было безумно доброе сердце"

Во время авиакатастрофы погиб Андрей Рей (так он называет себя в соцсети).

Его друг Сергей написал о нем: "Родной, я первый раз теряю кого-то в своей жизни и я не ожидал, что это так больно. Осознавать, что человека, с которым ты не мало прошел вместе, больше нет. Что больше я не смогу тебя обнять при встрече. Не смогу больше с тобой помечтать вместе о счастливом будущем. Пишу сейчас вот это все и не верю, просто не верю, ведь только буквально месяц назад я был счастлив слышать тебя по телефону поздравляя тебя с твоим Днём рождения, а теперь я узнаю, что тебя и наших пацанов нет. Какая же беспощадная эта судьба, забирая таких прекрасных людей. Кто знал Андрея, тот подтвердит, что у этого человека было безумно доброе сердце. Человек, который был верным своим друзьям, своим принципам, своей девушке. Как же обидно, что не свершились твои великие желания, что так мало ты попробовал в этой жизни, так мало увидел...".

Андрей с девушкой Полиной. Instagram Андрея Рея

Андрей с девушкой Полиной. Instagram Андрея Рея

В последнее время Андрей встречался с девушкой . У влюбленных много общих фото. Андрей писал: "Ещё пол года назад я и думать не мог, что это все так закрутится, завертится. Но спустя этих полгода, на большом расстоянии друг от друга, я понимаю ,что ты именно тот человек, с которым я хочу видеть свое будущее и даже больше. Знаю, что многие думают, что это полная ***ня, отношения на расстоянии. Но я знаю, что и как на самом деле. Люблю тебя очень сильно, спасибо тебе за то, что ты у меня есть".

Спасся, но не выжил

К сожалению, так и не выжил один из курсантов Виталий Вильховый, который выскочил из горящего упавшего самолета. Он получил 90% ожогов тела. Врачи всю ночь боролись за его жизнь, но под утро он скончался.

Виталий Вильховый получил 90% ожогов тела Facebook Виталия Вильхового

Виталий родом со Львовской области, он закончил Львовский военный лицей им. Героев Крут.

Хотел в горы, а забрало небо

Также погиб и курсант из Николаева Андрей Померанцев. Перед тем, как поступить в Харьковский национальный университет Воздушных сил им. Ивана Кожедуба, он проходил военную службу в Луцкой 204-й Севастопольской БрТА. Об этом сообщается на страничке Волынских авиалюбителей "ОВАЛ".

Андрей Померанцев любил горы Facebook Андрея Померанцева

Кроме того, что Андрей любил небо, он увлекался путешествиями в горы. У него на страничке много фото оттуда. И очень любил футбол.

Небо – самая заветная мечта

Дмитрий Студинский с родителями. Facebook Галины Студинской

В списках погибших – и курсант из военного городка Озерное на Житомирщине, 21-летний Дмитрий Студинский. О нем в гарнизоне говорят, что о небе он мечтал еще с детства. Дмитрий был младшим в семье, у родителей остался еще старший сын.

Юный защитник учился на штурмана. В военный университет он пошел учиться по призванию. Учителя вспоминают его как очень скромного, но хорошего ученика, способного спортсмена-баскетболиста. Кроме того, трогательными воспоминаниями о нем делятся и его друзья.

"Вечная память тебе. Ты был хорошим, добрым одноклассником. Помню, как ты шел наперекор всем и отказывался от соцсетей, телефона. Ты был человеком с большим сердцем. Жаль, что жизнь так несправедлива и забирает действительно хороших людей. Ты навсегда останешься в наших сердцах", – написала одноклассница Дмитрия.

Воспоминания одноклассницы о Дмитрии Студинском . Скриншот страницы

А еще один курсант из Озерного посвятил всем погибшим в катастрофе проникновенный стих.

Причину в акте прочитал:

Закрылок выпал и упал.

На кладбище к себе зашел,

Что написали там прочел.

Всего-то 19 лет досталось видеть белый свет.

Я ровно в срок поднялся ввысь,

Навстречу звезды мне неслись.

И думал я, ловя дорогу:

вперед-вперед, поближе к Богу!

Стих курсанта в память о погибших побратимах . Скриншот страницы

Сын депутата-ветерана АТО

В катастрофе Ан-26 под Харьковом погиб сын ветерана, депутата Николаевского облсовета Вадима Олабина – Владимир Олабин.

О трагедии написал на личной странице в Facebook общественный деятель Игорь Дятлов. По его словам, Владимир Олабин был курсантом Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

"Последняя пятница сентября в один момент изменила жизни сразу нескольких семей. Ужасная трагедия унесла жизни молодых курсантов, которые мечтали о полетах. Кроме курсантов, погибли военнослужащие, входящие в экипаж воздушного судна. К сожалению, катастрофа самолета Ан-26 под Чугуевом принесла потерю и семье депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина", – написал Дятлов.