Мечтал вернуться домой: на Донбассе погиб воин ВСУ с Полтавщины

В четверг, 10 января, в зоне ООС на Донбассе погиб украинский военный Владимир Крупский (Заяр) из города Гадяч Полтавской области.

Он принимал участие в войне за независимость Украины от России. Мужчина служил в 72 отдельной механизированной бригаде, сообщается на странице полтавской телевизионной студии "Місто" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Крупский Скриншот видео

Местное СМИ опубликовало короткое интервью с Владимиром, которое было снято в зоне боевых действий. В нем военный рассказывает, что уже долго находится на фронте из-за нехватки личного состава. Кроме того, он передал привет своим близким, супруге и выразил надежду, что вскоре вернется домой. "Всем привет! Скоро буду, ждите! Скоро увидимся!" — улыбаясь, говорил Герой.

Владимир Крупский Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 декабря на Донбассе вследствие обстрелов российско-оккупационных войск погиб украинский военнослужащий.

17 декабря, на 40 день после ранения, в военном госпитале Киева умер боец 72-й отдельной механизированной бригады Алексей Гребенюк. Он так и не вышел из комы.

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