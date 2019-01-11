МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Мечтал вернуться домой: на Донбассе погиб воин ВСУ с Полтавщины

1.3тЧитать материал на украинском

В четверг, 10 января, в зоне ООС на Донбассе погиб украинский военный Владимир Крупский (Заяр) из города Гадяч Полтавской области.

Он принимал участие в войне за независимость Украины от России. Мужчина служил в 72 отдельной механизированной бригаде, сообщается на странице полтавской телевизионной студии "Місто" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Крупский

Владимир Крупский

Скриншот видео

Местное СМИ опубликовало короткое интервью с Владимиром, которое было снято в зоне боевых действий. В нем военный рассказывает, что уже долго находится на фронте из-за нехватки личного состава. Кроме того, он передал привет своим близким, супруге и выразил надежду, что вскоре вернется домой. "Всем привет! Скоро буду, ждите! Скоро увидимся!" — улыбаясь, говорил Герой.

Владимир Крупский

Владимир Крупский

Скриншот видео

Новости
Они погибли за Украину! Появилась интерактивная карта жертв войны на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 31 декабря на Донбассе вследствие обстрелов российско-оккупационных войск погиб украинский военнослужащий.

  • 17 декабря, на 40 день после ранения, в военном госпитале Киева умер боец 72-й отдельной механизированной бригады Алексей Гребенюк. Он так и не вышел из комы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
УкраинаПолтава
Тег
Вооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
9
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Только дохлый хохол не может сало украсть.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Это фейк, потери только у террористов, у нас потерь нет
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги