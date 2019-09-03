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4 сентября • обновлено в 01:12
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"Мечта поэта!" В сети разгорелся ажиотаж вокруг "кнопочки" от Зеленского

1.2т Читать материал на украинском

Пользователи сети активно обсуждают секс-переписку нардепа от "Слуги народа" Елены Криворучкиной в зале парламента.

После снятия депутатской неприкосновенности журналисты сфотографировали смс-ки женщины о желании заняться любовью с "любимым", который ласково назвал ее "зеленой кнопочкой".

В сети по-разному отнеслись к курьезу. Многие раскритиковали нардепа за такую переписку в стенах Рады, но некоторые отметили, что нельзя вмешиваться в личную жизнь женщины.

Новости
"Без п*дъебок!" Экс-ведущий "1+1" влип в скандал со "слугой народа". Опубликована переписка

"Мечта поэта!" В сети разгорелся ажиотаж вокруг "кнопочки" от Зеленского

"В Трускавце не научили", "Как говорил Зе - меньше смс, работайте!" "Мечта поэта", "Депутаты тоже люди", "Что не день - готовый номер для любого юмористического шоу", "Демографию в стране нужно улучшить", "Проказница", - пишут комментаторы.

"Мечта поэта!" В сети разгорелся ажиотаж вокруг "кнопочки" от Зеленского
"Мечта поэта!" В сети разгорелся ажиотаж вокруг "кнопочки" от Зеленского
"Мечта поэта!" В сети разгорелся ажиотаж вокруг "кнопочки" от Зеленского
"Мечта поэта!" В сети разгорелся ажиотаж вокруг "кнопочки" от Зеленского
"Мечта поэта!" В сети разгорелся ажиотаж вокруг "кнопочки" от Зеленского
"Мечта поэта!" В сети разгорелся ажиотаж вокруг "кнопочки" от Зеленского
"Мечта поэта!" В сети разгорелся ажиотаж вокруг "кнопочки" от Зеленского
"Мечта поэта!" В сети разгорелся ажиотаж вокруг "кнопочки" от Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий попался на переписке во время заседания Верховной Рады, обматерив сторонников Ульяны Супрун.

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Место
Украина Киев
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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