Мене як українця, звісно, тішить україномовне меню McDonalds.

Проте я мрію не про американську мережу швидкої їжі з україномовним меню, а про конкурентну українську мережу швидкої їжі!

Для цього є приклад в Канаді – мережа Tim Hortons.

Коли на заправці в Канаді я побачив дві мережі швидкої їжі, де стояла черга людей до Tim Нortons і одна людина в Мcdonalds, я зрозумів, що таке щоденний канадський патріотизм.

Отож, історія цієї мережі тісно пов‘язана з долею зірки канадського хокею Тіма Хортона й розпочалася в 60-роках. Нині вона нараховує біля 5 тисяч ресторанів у 14 країнах світу!

(Раджу спеціально й детальніше прочитати про цю цікаву й пізнавальну історію канадського успіху).

Нині це один із брендів країни, який є складовою канадської національної ідентичності.

Саме тому, ми мусимо прагнути національних історій успіху, а не лише україномовних версій іноземних!

П.С. Я думаю, що ви не сумніваєтеся в тому, що я вистояв чергу на канадській заправці в Tim Hortons і випив смачну каву з тістечком, бо є свідомим прихильником підходу – “сам до свого по своє” й тому, що Україна й Канада – навіки разом.

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