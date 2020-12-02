МАУ присоединилась к международному танцевальному флешмобу Jerusalema Dance Challenge

Авиакомпания Международные авиалинии Украины присоединилась к международному танцевальному флешмобу #JerusalemaDanceChallenge, известному как универсальный гимн единства во время пандемии коронавирусной инфекции.

Соответствующий ролик появился на Youtube-канале МАУ. В нем в танец пустились все представители авиакомпании: стюардессы, пилоты, механики, техники и другие сотрудники (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы присоединяемся ко всем, кто бросает вызов трудностям 2020 года в едином танцевальном ритме и уверены, что в единстве все МЫ великая сила!" – подчеркнули в авиакомпании.

Отметим, по всему миру в Jerusalema Dance Challеnge приняли участие уже тысячи людей. Люди с всего мира делали видео в группах и индивидуально и размещали его в социальных сетях.