МАУ открыла продажи на первые рейсы за границу: названы направления

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) открыла продажи билетов на авиарейсы Киев-Амстердам и Киев-Париж.

Как сообщает avianews.com, они станут первыми регулярными направлениями компании после ослабления ограничений на международное авиасообщение. Рейсы в Нидерланды запустят с 16 июня, во Францию – с 17 июня.

В первое время полеты запланированы только раз в неделю. Обслуживать их будут совместно с авиакомпаниями KLM и Air France.

На возобновленные маршруты можно купить билеты только двух классов – Economy Standard и Business Saver. Оба тарифа включают багаж и позволяют вносить изменения без ограничений.

В направлении Украины маршрутами могут воспользоваться граждане любых государств, поскольку ограничение на въезд для иностранцев у нас снято. Правда, прилетевшим из ряда стран придется пройти двухнедельный карантин.

Полеты в страны ЕС пока разрешены только гражданам стран ЕС и Шенгенской зоны, иностранцам с видом на жительство в этих странах и людям, имеющим право на работу. Поэтому, прежде чем покупать билет, пассажиру нужно убедиться, что он попадает в вышеназванные категории.

В дальнейшем МАУ планирует расширить международную сеть, однако пока конкретные направления не называет.

"Это будут традиционные европейские города и регулярно-чартерные направления для туризма. Мы будем предлагать пассажирам и показывать только те рейсы, которые планируем выполнять, в которых видим потенциал и загрузку, чтобы не отменять их в последний момент. Также мы будем предупреждать пассажиров о всех ограничениях, которые есть в странах прибытия", – рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила почти все рейсы и продажу билетов до 1 августа.