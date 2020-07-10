МАУ опубликовала список рейсов на август: куда можно лететь из Украины

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" опубликовала детальную программу внутренних и международных рейсов на август текущего года.

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В последний месяц лета МАУ планирует летать из Киева в Херсон, Одессу и Львов. Международные рейсы будут осуществляться из аэропортов Киева и Одессы, сообщили на сайте компании.

"План полетов основывается на предположении о свободном перемещении пассажиров через границы Европейского Союза и Шенгенской зоны с туристической целью. Кроме того, в авиакомпании рассчитывают на открытие границ для украинцев в странах восточного направления, что позволит постепенное возобновление транзитной модели работы авиакомпании", – отметили в МАУ.

Международные рейсы МАУ

Из Киева МАУ будет летать в такие города мира:

Амстердам

Лондон

Париж

Торонто

Ларнаку

Ниццу

Дубай

Стамбул

Вильнюс

Рим

Милан

Неаполь

Афины

Франкфурт

Мюнхен

Берлин

Тбилиси

Баку

Ереван

Тель-Авив

Прагу

Вену

Кишинев

Мадрид

Барселону

Из Одессы можно будет добраться в:

Стамбул

Тель-Авив

Внутренние рейсы МАУ

Киев – Херсон

Из Киева в Херсон рейсы запланированы на каждую среду, пятницу и воскресенье месяца. Вернуться в Киев можно будет в понедельник, четверг и субботу.

Киев – Одесса

Рейсы из столицы в Одессу будут осуществляться каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье. С 20 августа перелеты будут и по четвергам. Вернуться в Киев можно в понедельник, вторник, четверг и субботу, с 20 августа – в пятницу.

Киев – Львов

Во Львов МАУ планирует летать с 21 августа по пятницам, вернуться в Киев можно будет в воскресенье.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в МИД дали украинцам советы об отпуске за границей в карантин. Путешественникам нужно тщательно проверить информацию о возможности пересечения границы или транзита, а также тщательно следить за состоянием здоровья.