МАУ опубликовала список рейсов на август: куда можно лететь из Украины
МАУ опубликовала список рейсов на август.. flyuia.com
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" опубликовала детальную программу внутренних и международных рейсов на август текущего года.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
В последний месяц лета МАУ планирует летать из Киева в Херсон, Одессу и Львов. Международные рейсы будут осуществляться из аэропортов Киева и Одессы, сообщили на сайте компании.
"План полетов основывается на предположении о свободном перемещении пассажиров через границы Европейского Союза и Шенгенской зоны с туристической целью. Кроме того, в авиакомпании рассчитывают на открытие границ для украинцев в странах восточного направления, что позволит постепенное возобновление транзитной модели работы авиакомпании", – отметили в МАУ.
Международные рейсы МАУ
Из Киева МАУ будет летать в такие города мира:
Амстердам
Лондон
Париж
Торонто
Ларнаку
Ниццу
Дубай
Стамбул
Вильнюс
Рим
Милан
Неаполь
Афины
Франкфурт
Мюнхен
Берлин
Тбилиси
Баку
Ереван
Тель-Авив
Прагу
Вену
Кишинев
Мадрид
Барселону
Из Одессы можно будет добраться в:
Стамбул
Тель-Авив
Внутренние рейсы МАУ
Киев – Херсон
Из Киева в Херсон рейсы запланированы на каждую среду, пятницу и воскресенье месяца. Вернуться в Киев можно будет в понедельник, четверг и субботу.
Киев – Одесса
Рейсы из столицы в Одессу будут осуществляться каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье. С 20 августа перелеты будут и по четвергам. Вернуться в Киев можно в понедельник, вторник, четверг и субботу, с 20 августа – в пятницу.
Киев – Львов
Во Львов МАУ планирует летать с 21 августа по пятницам, вернуться в Киев можно будет в воскресенье.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в МИД дали украинцам советы об отпуске за границей в карантин. Путешественникам нужно тщательно проверить информацию о возможности пересечения границы или транзита, а также тщательно следить за состоянием здоровья.