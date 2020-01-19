Хотел стать пилотом: на Черниговщине встретили тело погибшего бортпроводника МАУ

Тело погибшего в крушении украинского Boeing 737 старшего бортпроводника МАУ Игоря Матькова встретили в поселке Козелец Черниговской области.

Трансляцию с места событий вел корреспондент "UA: Чернігів". Соответствующие фото и видео появились на странице телеканала в Facebook (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Тело Игоря Матькова встретили в Черниговской области Коллаж

Жертву катастрофы доставили домой поздно вечером 19 января. Возле дома, где жил Матьков, погибшего встречали люди со свечами.

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Бывшая жена Игоря рассказывала "Радио свобода", что он с детства мечтал стать пилотом и недавно получил лицензию пилота пассажирского лайнера. До этого мужчина работал бортпроводником.

Причем, по словам женщины, Игорь хотел работать пилотом именно в МАУ и в другие авиакомпании идти не хотел. Ждал, пока появится вакансия, чтобы пересесть за штурвал.

Игорь Матьков Радио Свобода

Игорь Матьков Радио Свобода

Игорь Матьков Радио Свобода

Игорь Матьков Факты

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 января в аэропорту "Борисполь" (Киев) приземлился борт с телами 11 украинцев – 9 членов экипажа и 2 пассажира, погибших в авиакатастрофе.

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