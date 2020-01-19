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20 января • обновлено в 02:03
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Хотел стать пилотом: на Черниговщине встретили тело погибшего бортпроводника МАУ

1.2т
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Тело погибшего в крушении украинского Boeing 737 старшего бортпроводника МАУ Игоря Матькова встретили в поселке Козелец Черниговской области.

Трансляцию с места событий вел корреспондент "UA: Чернігів". Соответствующие фото и видео появились на странице телеканала в Facebook (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

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Тело Игоря Матькова встретили в Черниговской области

Тело Игоря Матькова встретили в Черниговской области

Коллаж

Жертву катастрофы доставили домой поздно вечером 19 января. Возле дома, где жил Матьков, погибшего встречали люди со свечами.

Хотел стать пилотом: на Черниговщине встретили тело погибшего бортпроводника МАУ

Скрин видео

Хотел стать пилотом: на Черниговщине встретили тело погибшего бортпроводника МАУ

Скрин видео

Хотел стать пилотом: на Черниговщине встретили тело погибшего бортпроводника МАУ

Скрин видео

Хотел стать пилотом: на Черниговщине встретили тело погибшего бортпроводника МАУ

Скрин видео

Бывшая жена Игоря рассказывала "Радио свобода", что он с детства мечтал стать пилотом и недавно получил лицензию пилота пассажирского лайнера. До этого мужчина работал бортпроводником.

Причем, по словам женщины, Игорь хотел работать пилотом именно в МАУ и в другие авиакомпании идти не хотел. Ждал, пока появится вакансия, чтобы пересесть за штурвал.

Игорь Матьков

Игорь Матьков

Радио Свобода

Игорь Матьков

Игорь Матьков

Радио Свобода

Игорь Матьков

Игорь Матьков

Радио Свобода

Игорь Матьков

Игорь Матьков

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина Чернигов
Теги
видео фотографии МАУ разбился самолет смерть
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