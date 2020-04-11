Обісцяний матрац Гереги!

Оцей бомж-матрац на фото тиждень тому урочисто замінили в дитячому інфекційному відділені Ярмолинецької районної лікарні.

Нагадаю:

- від цього округу вже майже 8 років є депутатом Верховної ради, олігарх Олександр Герега.

- У Гереги з 2015 року найбільша фракція як в Ярмолинецькій районній раді так і в Хмельницькій обласній.

- Герега мав свого голову РДА і свого голову ОДА.

Тобто фактично мав усю повноту влади в Ярмолинецькому районі!

І весь, с**а весь цей час, діти в Ярмолинцях лікувались на ось таких вбитих матрацах.

Facebook Андрія Попика

Facebook Андрія Попика

Facebook Андрія Попика

Facebook Андрія Попика

Facebook Андрія Попика

Facebook Андрія Попика

Facebook Андрія Попика

І ось грянув грім коронавірусу, і знайшлись справжні благодійники - компанія ЕПІЦЕНТР, яка урочисто замінила прогнивші матраци, поки сам депутат Герега за 8 років перебування у владі не зміг забезпечити гідні умови дітям ні України, ні свого округу.

Герезі - ганьба!

Власникам Епіцентру - слава!

Стоп...

Так Герега ж і є власником Епіцентру?

Так представник Епіцентру, Андрій Шутяк, який урочисто на фото міняє засцяні матраци - є депутатом облради від партії Гереги, і він був голосою Ярмолинецької РДА (двічі).

Так представник Епіцентру, Світлана Павлишина, яка на фото урочисто вручає нові матраци - була заступником голови ОДА.

Тобто всі ці люди, перебуваючи у владі не один рік, не могли вирішити питання бомж-матраців в дитячому відділенні районної лікарні, а зараз урочисто піаряться на благодійному врученні кількох нових матраців і стільчиків?

ЦЕ 3.14***ЦЬ!!!

Це те, на що ми всі заслужили.

Суспільство зараз ковтає результати своїх баготорічних тупості і мовчання.

Одні вічно голосували за отаких благодійників, інші слабо вели просвітницьку роботу, інші взагалі мовчали, а дехто і просто працював на пройдисвітів.

Найжахливіше те, що в коментарях щасливі люди щиро дякують благодійнику Герезі, що він за 8 років його правління він виділив кошти своєї фірми, щоб замінити пару засцяних дитячих матраців і стільців.

Facebook Андрія Попика

Не мовчіть.

Висміюйте таких благодійників.

Доносьте до своїх родичів, друзів і просто громадян, що всі ці депутати мали забезечувати нормальне функціонування держави, а не піаритись на тому, як з власної кишені дають подачки нам і нашим дітям.

Герега вже 5 місяців не відвідує парламент і лікується за кордоном, а не в своєму депутатському окрузі разом з наївними виборцями.

Але головне урочисто замінити бомж-матрац і радянський стільчик, і сфоткати радісних медсестер на фоні пошарпаної підлоги і стін, і старовинного пружинного ліжка.

Ось така фігня малята.

Ніколи не мовчівть.

Поширюйте серед мешканців міст, районів та сіл.

Поки люди не зрозуміють, що депутати і чиновники, це наймані виконавці, а не пани-благодійники, доти будемо жити в лайні.

Бо сьогодні ми мовчимо, а завтра наші діти можуть опинитись на отаких обісцяних матрацах в лікарнях, поки їх не завезе якийсь депутат-благодійник, який сам лікується виключно за кордоном.

А яка ваша думка про всю цю ситуацію?

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