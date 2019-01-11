Слава Богу не в кожній родині є історія, але такі випадки, на превеликий жаль, непоодинокі. Всім, хто є жертвами психологічного насилля з боку рідних та близьких людей присвячується. Бережіть себе для себе і для тих, хто вас по-справжньому любить і цінує.

Отже, відомий доктор Бернард Лоун оглядав одного пацієнта - "сердечника". Питання ставив, на які пацієнт неохоче відповідав. А дружина пацієнта постійно бігала курити. Доктор зробив дружині зауваження; хіба можна стільки палити, та ще маючи чоловіка з хворим серцем?

Що за шкідлива звичка! І ця дружина розплакалася і закричала: "До чого тут моє куріння! Не в цьому справа! Джон вам все бреше і не говорить головне - він захворів, тому що його мати постійно його проклинає, засмучує, докоряє ... Дзвонить і знущається над ним. А Джон нічого не може зробити, тому що це ж його мати!".

Ця розмова справила велике враження на лікаря. І він став спостерігати за пацієнтами. І був вражений: у одного чоловіка прихильно віку зять виманив майно, бізнес на себе переписав, а дід вже боявся по кімнаті ходити - зять лаявся, що той тупотить ногами... І цей бідний літня людина перетворився на інваліда. Інший пацієнт йшов на поправку після серйозної операції - а йому матуся зателефонувала і прокляла через гроші. Пацієнт помер.

Маса таких випадків. І Лоун сказав: "всі мої пацієнти - жертви емоційних конфліктів з близькою людиною". Конфліктів, з яких неможливо знайти вихід: спілкуватися доводиться.

Доводиться брати трубку, вступати в розмову, разом жити, відвідувати, пригнічувати свої природні емоції; адже треба бути хорошим. Хорошим тестем, хорошим сином, доброю донькою...

І знаменитий кардіохірург написав, що операції та лікування - це правильно. Вони дають результат. Але причина хвороби або травми - саме в конфлікті, в стійкому недоброзичливому ставленні до людини.

І чим благородніше і спокійніше сама людина - тим важче наслідки такого конфлікту. Адже з зовнішнього він стає внутрішнім. І негативна людина поселяється в підсвідомості. "Виселити" її звідти дуже складно, всі сили організму йдуть на цю внутрішню боротьбу, в якій немає переможця - адже борються частини однієї особистості!

Тому люди з важким внутрішнім конфліктом хворіють і гинуть.

А замість визнання конфлікту змушують себе "прощати", "розуміти", "не звертати уваги", - так радять оточуючі. Поки конфлікт не буде визнаний, поки ворожість і злість іншу людину будуть усвідомлені - хвороба буде посилюватися.

І Лоун просто заборонив пацієнтам розмовляти по телефону - тоді стільникових не було. І відвідувати хворих дозволяв тільки тим родичам, з якими у пацієнта були хороші відносини.

І люди одужували, дякували доктору, а потім Лоун взагалі Нобелівську премію дали - за розроблену операцію на серці. А треба було ще одну дати - ось за це відкриття, яке підтверджується самим життям.

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