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"Матерился и дрался!" На популярном курорте Украины врачи скорой устроили потасовку из-за ребенка

2.8т Читать материал на украинском

На популярном курорте в Кирилловке Запорожской области произошел скандальный случай с местными врачами скорой помощи.

Об этом в Facebook сообщила глава Областной организации помощи больным с муковисцидозом Екатерина Нестеренко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В сети она рассказала историю, которая произошла с семьей из Беларуси, которая снимала гостевой домик на курорте. Нестеренко сообщила, что ребенку стало плохо, ему вызвали скорую помощь и было решено его доставить в больницу. Но потом фельдшер сообщил, что им поступил другой вызов, и они вместе с ними поедут за другим пациентом.

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"А теперь спокойно. Вызвала скорую, приехали, правда, быстро. Тут позвонил какой-то Саня и сообщил о срочном вызове. Мы последовали в скорую с этим бедным малышом и фельдшер сказал, мол, сейчас поедем кататься. Думаю, что значит кататься?" – вспоминала она.

Нестеренко добавила, что с мамой и мальчиком решила поехать бабушка, но фельдшер буквально силой пытался вытащить пенсионерку из авто. Врач говорил, якобы всем не хватит места в карете скорой помощи.

"Бабушка захотела ехать с родными, на что фельдшер начал орать и вытягивать ее из машины, ругался матом, кидался на меня драться. Я сказала, что, по протоколу и приказам, они не имеют права ехать на очередной вызов. Потом меня соединили скорей всего с Сашей – я не знаю кто это. Он сказал, что всего две скорые, а нужно госпитализировать тяжелого больного", – рассказала она.

В итоге родители ребенка решили сами отвезти его в больницу, добавив, что намерены жаловаться на произошедший инцидент.

"В общем, это концовка. До этого были маты и кидания на меня, я сказала, что я буду жаловаться, фельдшер грубо ответил "Иди, жалуйся!" матом", – добавила Нестеренко.

Напомним, что некоторое время назад в редакцию OBOZREVATEL обратились обеспокоенные жители Кирилловки. Они сообщили нам шокирующие факты о том, что происходит в курортном поселке и об их сельском голове Иване Малееве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Летний отдых
Место
Украина
Теги
отдых скорая помощь
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Serov Oleg
Serov Oleg
ну,вот есть ум,ехать на укрокурорт?
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