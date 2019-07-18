"Матерился и дрался!" На популярном курорте Украины врачи скорой устроили потасовку из-за ребенка

На популярном курорте в Кирилловке Запорожской области произошел скандальный случай с местными врачами скорой помощи.

Об этом в Facebook сообщила глава Областной организации помощи больным с муковисцидозом Екатерина Нестеренко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В сети она рассказала историю, которая произошла с семьей из Беларуси, которая снимала гостевой домик на курорте. Нестеренко сообщила, что ребенку стало плохо, ему вызвали скорую помощь и было решено его доставить в больницу. Но потом фельдшер сообщил, что им поступил другой вызов, и они вместе с ними поедут за другим пациентом.

"А теперь спокойно. Вызвала скорую, приехали, правда, быстро. Тут позвонил какой-то Саня и сообщил о срочном вызове. Мы последовали в скорую с этим бедным малышом и фельдшер сказал, мол, сейчас поедем кататься. Думаю, что значит кататься?" – вспоминала она.

Нестеренко добавила, что с мамой и мальчиком решила поехать бабушка, но фельдшер буквально силой пытался вытащить пенсионерку из авто. Врач говорил, якобы всем не хватит места в карете скорой помощи.

"Бабушка захотела ехать с родными, на что фельдшер начал орать и вытягивать ее из машины, ругался матом, кидался на меня драться. Я сказала, что, по протоколу и приказам, они не имеют права ехать на очередной вызов. Потом меня соединили скорей всего с Сашей – я не знаю кто это. Он сказал, что всего две скорые, а нужно госпитализировать тяжелого больного", – рассказала она.

В итоге родители ребенка решили сами отвезти его в больницу, добавив, что намерены жаловаться на произошедший инцидент.

"В общем, это концовка. До этого были маты и кидания на меня, я сказала, что я буду жаловаться, фельдшер грубо ответил "Иди, жалуйся!" матом", – добавила Нестеренко.

Напомним, что некоторое время назад в редакцию OBOZREVATEL обратились обеспокоенные жители Кирилловки. Они сообщили нам шокирующие факты о том, что происходит в курортном поселке и об их сельском голове Иване Малееве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Кирилловке Запорожской области в бассейне рядом с водной горкой утонул 3-летний ребенок.

Также на популярном курорте Украины отдыхающую унесло на матрасе на 10 км от пляжа.

На озере в санатории под Киевом утонул человек.

На глазах у всех в карьере под Днепром утонул ребенок.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал