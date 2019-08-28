"Не называйте нас братьями!" Матери погибших Героев ВСУ обратились с криком души к оккупантам

В дни пятой годовщины Иловайского котла матери погибших защитников Украины обратились с проникновенными словами к российским оккупантам.

Вместе с детьми и женами убитых воинов они пришли под стены посольства России в Украине и устроили акцию памяти "Время не лечит", сообщает "Армия Inform".

"Я хочу обратиться к российским матерям: не пускайте своих сыновей к нам в Украину, иначе мы дадим достойный отпор. Не дай вам Бог пережить ту огромную материнскую боль из-за потери родного ребенка, которую сейчас испытывают сотни украинских матерей. Поверьте, сколько времени проходит, боль не исчезает, а наоборот становится глубже", – обратилась к матерям российских оккупантов мама погибшего под Иловайском военнослужащего 30 бригады ВСУ Мария Цвитенко.

На митинг пришли матери, жены и дети погибших Героев "Армия Inform"

"Когда-то Ремарк написал слова, которые точно описывают состояние человека, пережившего горе: "Время не лечит. Он не заштопывает раны, оно просто закрывает их сверху марлевой повязкой новых впечатлений, жизненного опыта. Но иногда, зацепившись за наименьшее воспоминание, эта повязка слетает, обнажает рану, принося новую, еще более сильную боль", – добавила женщина.

Ее поддержала и мама погибшего танкиста из Житомира, старшего лейтенанта Артема Абрамовича – Светлана Абрамович. Она также адресовала агрессорам правдивые и искренние слова, в которых осудила их вторжение на территорию чужой страны.

"Мы знаем, что не с шахтерами воевали наши сыновья и продолжают воевать уже пять лет. Я из тех матерей, кто, услышав весть о гибели сына, отправилась на оккупированную территорию на поиски его тела. Три месяца я обходила все поля, где проливалась кровь наших сыновей, объездила все морги и опрашивала свидетелей. Мы имеем фотографии и многие другие доказательств присутствия на востоке Украины российских регулярных войск, номера танков и вооружения", – сказала мать погибшего офицера.

Светлана Абрамович "Цензор.НЕТ"

"Поэтому обращаюсь к России на понятном вам русском языке, чтобы мои слова не перевели "по-своему" – уберите свои войска из Украины, ведь рано или поздно за все вам придется отвечать перед законом и Богом. И не называйте нас никогда братьями, мы ими не были и никогда не будем, ведь слишком большая река крови и слез течет между нами", – поделилась криком души Светлана Абрамович.

Также на акцию против российской оккупации Донбасса пришел сын еще одного погибшего под Иловайском защитника Украины. Мальчик принес с собой портрет отца и одел себе на грудь его орден "За мужество". "Агрессор забрал у меня отца", – с болью сказал ребенок.

В знак того, что на руках россиян есть кровь убитых украинцев, участники акции повесили на ограждении посольства России 366 кроваво-красных шаров, которые символизируют каждого воина, погибшего во время выхода из Иловайского котла.

Акция под посольством России к годовщине Иловайского котла "Армия Inform"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине представили фотопроект "Мамы" о женщинах, которые потеряли сыновей в войне на Донбассе. Было напечатано около 300 портретов матерей погибших военных ВСУ. Их планируют разослать президенту, премьер-министру, спикеру ВРУ, главам ОГА и мэрам городов для того, чтобы они повесили снимки в своих кабинетах.

Напомним, на Марше Защитников Украины молодой парень стоял на коленях с украинским флагом на плечах и плакал, провожая матерей, несущих портреты погибших Героев. Соответствующее фото опубликовал фотограф Александр Хоменко.

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