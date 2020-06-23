Матч "Мутантов": под Киевом прошли соревнования по прикладной стрельбе

Матч, организованный гражданской инициативой Mutants Squad при поддержке компании "Украинская бронетехника", состоялся 21 июня на специализированной территории в Киевской области.

На шести рубежах и упражнениях работали более 30 судей, хелперов и вспомогательного персонала. В матче приняли участие 16 тактических групп, 70 процентов участников были на матче впервые. На одной арене соревновались спецназначенцы и гражданские спортсмены-чемпионы, бойцы территориальной̈ обороны и военные запаса. Упражнения были построены таким образом, что грамотная коммуникация и работа в группе давали команде значительное преимущество над индивидуальной работой каждого отдельного стрелка. Не на последнем месте были навыки стрельбы на средние расстояния (200-300 метров) и физическая кондиция участников. Все в комплексе сформировало пятерку лидеров, отчаянно боровшихся между собой за звание победителей.

Участники протестировали ходовые качества бронированных машин "Варта" Фото: Валентин Карминский и Дмитрий Дятлов

Соревновались спецназначенцы и гражданские спортсмены-чемпионы, бойцы территориальной̈ обороны и военные запаса Фото: Валентин Карминский и Дмитрий Дятлов

Участники протестировали ходовые качества бронированных машин "Варта" Фото: Валентин Карминский и Дмитрий Дятлов

Организаторы отмечают, что уровень команд значительно вырос, стрелки сделали работу над ошибками, знают и понимают к чему готовиться, грамотно используют и готовят экипировку, оттачивают навыки стрельбы на разные дистанции.

"Мы убеждены, что в случае продолжения агрессии против нашей страны каждый из нас должен быть готов защищать свою землю. Такие мероприятия как Mutants Match направлены на формирование резерва территориальной обороны и отработку навыков работы тактических групп", – сказал генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.

Соревновались спецназначенцы и гражданские спортсмены-чемпионы, бойцы территориальной̈ обороны и военные запаса Фото: Валентин Карминский и Дмитрий Дятлов

Участники протестировали ходовые качества бронированных машин "Варта" Фото: Валентин Карминский и Дмитрий Дятлов

В рамках соревнований участники имели возможность ознакомиться с тактико-техническими характеристиками и проверить ходовые качества бронированных машин "Варта" и "Новатор", поставляемых силовым ведомствам Украины.

Соревновались спецназначенцы и гражданские спортсмены-чемпионы, бойцы территориальной̈ обороны и военные запаса Фото: Валентин Карминский и Дмитрий Дятлов

Участники протестировали ходовые качества бронированных машин "Новатор" Фото: Валентин Карминский и Дмитрий Дятлов

Территориальная оборона является залогом безопасности Украины и ее граждан. Именно поэтому важно не просто разрабатывать связанные с теробороной направления, но и постоянно поддерживать в боевой готовности граждан, входящих в ее состав и имеющих опыт боевых действий.