Роженица умерла от Covid-19, а у младенца инфекции не обнаружили: подробности смерти многодетной матери в Луцке

На Волыни после кесарева сечения в областной больнице умерла роженица, мама пятерых детей. Врачи говорят, что тест подтвердил наличие коронавируса. А вот у новорожденной девочки инфекцию не обнаружили.

Подробнее о трагической истории читайте в материале OBOZREVATEL.

Врачи спасти не смогли

39-летняя Анна С. жила в селе Тополье в Ривненской области. Еще 19 июня у нее поднялась температура, появилась одышка, головные боли, повысилось давление.

По словам главы Подлозцкой ОТО Николая Костюкевича, к врачам женщина поехала в соседнюю Волынскую область, поскольку н.п. географически находится ближе к Луцку.

Село Тополье географически ближе к Луцку. google.com/maps

Анну осмотрели в перинатальном центре и заподозрили что-то неладное, слишком низкой оказалась ситурация (насыщение крови кислородом). Женщину отправили в инфекционную больницу, где взяли анализы на коронавирус.

А 23 июня в Луцком роддоме ей провели кесарево сечение. Уже тогда лабораторно был подтвержден коронавирус. Родившаяся девочка оказалась в тяжелом состоянии, ее отправили в реанимацию. А маму через сутки перевели в областную больницу, поскольку было подозрение на серьезное воспаление легких. Но 28 июня женщина умерла.

В Волынской областной больнице OBOZREVATEL рассказали, что женщина поступила к ним уже в тяжелом состоянии – низкая ситурация, коронавирус и сопутствующая патология. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

Скорая помощь. Корреспондент

Нет ни бабушек, ни дедушек

Без мамы осталось пятеро детей. По словам главы ОТО, в многодетной семье нет ни бабушек, ни дедушек. "Но сама Анна родом из многодетной семьи, у нее четверо братьев и семь сестер. Поэтому сейчас они все помогают овдовевшему мужу. Иван до этого занимался подработками у нас тут в области. Но теперь будет ухаживать за маленькой дочкой", – говорит Костюкевич.

"У семьи есть свое хозяйство – корова, куры, огород. За счет этого и будут выживать, так все в селе живут", – отмечает местная жительница.

Семья Анны и Ивана очень верующая, они являются прихожанами церкви евангелистов.

У женщины осталось пятеро детей. Сегодня

Был только один случай коронавируса

В самом селе Тополье до этого был единственный случай коронавируса. Правда, многие считают его странным.

"У моей свекрови, ей 81 год, тест подтвердил коронавирус. Баба на улицу не выходила до этого, в церковь даже не ходила. Откуда у нее мог взяться этот коронавирус? Три семьи посадили на самоизоляцию. Мы неделю сидели, на улицу нельзя выйти, в магазин нельзя. Пришли результаты – ни у кого из близких не выявили. Как такое может быть?" – рассказывает местная жительница Катерина.

В селе говорят, что у них с правилами карантина очень строго, в магазин можно заходить только по одному, большинство даже по улицам ходит в масках.

"А вы поедьте в Луцк, тут рядом. Там даже на базаре без масок ходят. А у нас глава ОТО всех заставляет в масках по улицам ходить", – уточняет местный житель.