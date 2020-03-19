Главная Новости
19 марта • обновлено в 12:11
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Мать погибшей украинки с коронавирусом рассказала об ужасах больницы в Черновцах

1.2т
Читать материал на украинском

Мама умершей 33-летней жительницы Черновицкой области Татьяны Вишиван, у которой перед смертью диагностировали коронавирус, заявила, что медики непрофессионально подошли к лечению ее дочери.

Она подчеркнула, что вирусом женщину заразил муж, приехавший в начале марта из заработков из Италии и прошедший обследование в больнице, где по его симптомах медики не заподозрили страшной болезни. Об этом Людмила Михайловна рассказала в интервью "Фактам".

Когда схожие симптомы появились и у Татьяны – боль в горле, температура и ужасная слабость – муж отвез ее в районную больницу в Вашковцах. Хотя формально женщина должна была обратиться к семейному врачу в своем селе, но они решили не терять времени.

У жительницы Черновицкой области подтвердили коронавирус

У жительницы Черновицкой области подтвердили коронавирус

"В больнице у дочки взяли анализ крови и сделали ей рентген. Анализ показал анемию, а рентген – застойную пневмонию. Так сказали врачи в Вашковцах. Получив эти результаты, зять повез дочку в Черновицкую областную больницу. Состояние Тани ухудшалось, температура не спадала. В областной больнице ее осматривала пульманолог. Сообщила, что хрипов нет. А когда увидела рентгеновский снимок, сказала: "Вы должны обратиться к семейному врачу", – рассказывает Людмила Михайловна.

По ее словам, медик утверждала, что только после того, как семейный врач даст направление, областная больница сможет принять женщину в стационар. То есть, ей посоветовали возвращаться в село, идти к семейному врачу, и только потом опять ехать в Черновцы.

"Я все могу понять, но ведь Таня уже приехала к ним с застойной пневмонией! Зачем же было гонять ее туда и обратно?! Но пульманолог сказала, что без направления положить пациентку в больницу не может. Что еще странно – в областной больнице, по словам зятя, никто даже не заподозрил коронавирус", – утверждает женщина.

Она подчеркнула, что, разговаривая с дочкой по телефону, уловила ее отчаянье. Ведь та надеялась, что ее положат в больницу, однако опять пришлось ехать домой.

Так, муж с женой вернулись в село вечером 13 марта, а на следующий день должны были идти к семейному врачу. Но уже утром 14-го Татьяне стало плохо: закружилась голова, она едва не потеряла сознание.

"Зять позвонил семейному врачу, и та вызвала для дочки скорую, которая уже с направлением повезла ее в областную больницу. Дочка говорила мне: "Мам, я думала, что умру в дороге". В областной больнице ей по какой-то причине не смогли дать даже кресло-каталку. Обессиленной Тане пришлось идти в палату пешком… Ее положили в инфекционное отделение. И только тогда наконец заподозрили коронавирус, сделали тест. Но так как суббота и воскресенье – выходные, результатов нам сказали ждать не раньше вторника. А до вторника Танюша не дожила…" – вспоминает Людмила Михайловна.

Она добавила, что по той же причине – так как были выходные – к дочери не вызвали невропатолога, хотя при ее патологии должны были это сделать. Вместе с тем пациентке капали антибиотик цефтриаксон, хотя ранее медики предупреждали, что он на нее уже не действует – соответствующая пометка была в медицинских документах женщины.

"Тане становилось только хуже. Зятя рядом с ней уже не было – когда врачи заподозрили коронавирус, его отправили домой и сказали изолироваться. Таня лежала в инфекционном боксе. Она мне звонила и рассказывала, как не может дозваться медсестер, у которых на полную громкость работал телевизор. Жаловалась, что хочет в туалет, но сама никак не сможет до него дойти, а помочь некому… Страшные реалии наших больниц… А когда я звонила в больницу из Италии, врач говорила, что все под контролем", – отмечает женщина, добавляя, что в последний раз говорила с дочерью за несколько часов до ее смерти и та смогла лишь прошептать: "Мама, мне стало так плохо. Я потеряла сознание" и больше ничего.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Черновицкой областной больнице умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на коронавирус.

  • Глава Черновицкой областной госадминистрации Сергей Осачук заявил, что 33-летняя украинка в Черновицкой области умерла не от коронавируса, а из-за осложнений, вызванных хронической патологией.

  • Позже стало известно, что причину смерти жительницы Черновицкой области, у которой был диагностирован коронавирус, будет устанавливать полиция.

  • Мама умершей Татьяны Вишиван, у которой перед смертью обнаружили коронавирус, заявила, что COVID-19 ее мог заразить именно муж. При этом их детей и пожилых родных мужчины на наличие заболевания не проверяли.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
Теги
медицина вирус
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Семейные врачи лечат все болезни. Это отстой... Спасибо Супрун и пороху за реформы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги