Мать погибшей украинки с коронавирусом рассказала об ужасах больницы в Черновцах

Мама умершей 33-летней жительницы Черновицкой области Татьяны Вишиван, у которой перед смертью диагностировали коронавирус, заявила, что медики непрофессионально подошли к лечению ее дочери.

Она подчеркнула, что вирусом женщину заразил муж, приехавший в начале марта из заработков из Италии и прошедший обследование в больнице, где по его симптомах медики не заподозрили страшной болезни. Об этом Людмила Михайловна рассказала в интервью "Фактам".

Когда схожие симптомы появились и у Татьяны – боль в горле, температура и ужасная слабость – муж отвез ее в районную больницу в Вашковцах. Хотя формально женщина должна была обратиться к семейному врачу в своем селе, но они решили не терять времени.

У жительницы Черновицкой области подтвердили коронавирус

"В больнице у дочки взяли анализ крови и сделали ей рентген. Анализ показал анемию, а рентген – застойную пневмонию. Так сказали врачи в Вашковцах. Получив эти результаты, зять повез дочку в Черновицкую областную больницу. Состояние Тани ухудшалось, температура не спадала. В областной больнице ее осматривала пульманолог. Сообщила, что хрипов нет. А когда увидела рентгеновский снимок, сказала: "Вы должны обратиться к семейному врачу", – рассказывает Людмила Михайловна.

По ее словам, медик утверждала, что только после того, как семейный врач даст направление, областная больница сможет принять женщину в стационар. То есть, ей посоветовали возвращаться в село, идти к семейному врачу, и только потом опять ехать в Черновцы.

"Я все могу понять, но ведь Таня уже приехала к ним с застойной пневмонией! Зачем же было гонять ее туда и обратно?! Но пульманолог сказала, что без направления положить пациентку в больницу не может. Что еще странно – в областной больнице, по словам зятя, никто даже не заподозрил коронавирус", – утверждает женщина.

Она подчеркнула, что, разговаривая с дочкой по телефону, уловила ее отчаянье. Ведь та надеялась, что ее положат в больницу, однако опять пришлось ехать домой.

Так, муж с женой вернулись в село вечером 13 марта, а на следующий день должны были идти к семейному врачу. Но уже утром 14-го Татьяне стало плохо: закружилась голова, она едва не потеряла сознание.

"Зять позвонил семейному врачу, и та вызвала для дочки скорую, которая уже с направлением повезла ее в областную больницу. Дочка говорила мне: "Мам, я думала, что умру в дороге". В областной больнице ей по какой-то причине не смогли дать даже кресло-каталку. Обессиленной Тане пришлось идти в палату пешком… Ее положили в инфекционное отделение. И только тогда наконец заподозрили коронавирус, сделали тест. Но так как суббота и воскресенье – выходные, результатов нам сказали ждать не раньше вторника. А до вторника Танюша не дожила…" – вспоминает Людмила Михайловна.

Она добавила, что по той же причине – так как были выходные – к дочери не вызвали невропатолога, хотя при ее патологии должны были это сделать. Вместе с тем пациентке капали антибиотик цефтриаксон, хотя ранее медики предупреждали, что он на нее уже не действует – соответствующая пометка была в медицинских документах женщины.

"Тане становилось только хуже. Зятя рядом с ней уже не было – когда врачи заподозрили коронавирус, его отправили домой и сказали изолироваться. Таня лежала в инфекционном боксе. Она мне звонила и рассказывала, как не может дозваться медсестер, у которых на полную громкость работал телевизор. Жаловалась, что хочет в туалет, но сама никак не сможет до него дойти, а помочь некому… Страшные реалии наших больниц… А когда я звонила в больницу из Италии, врач говорила, что все под контролем", – отмечает женщина, добавляя, что в последний раз говорила с дочерью за несколько часов до ее смерти и та смогла лишь прошептать: "Мама, мне стало так плохо. Я потеряла сознание" и больше ничего.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Черновицкой областной больнице умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на коронавирус.

Глава Черновицкой областной госадминистрации Сергей Осачук заявил, что 33-летняя украинка в Черновицкой области умерла не от коронавируса, а из-за осложнений, вызванных хронической патологией.

Позже стало известно, что причину смерти жительницы Черновицкой области, у которой был диагностирован коронавирус, будет устанавливать полиция.

Мама умершей Татьяны Вишиван, у которой перед смертью обнаружили коронавирус, заявила, что COVID-19 ее мог заразить именно муж. При этом их детей и пожилых родных мужчины на наличие заболевания не проверяли.

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