"Таких у нас тысячи": украинцев тронула история матери погибшего на Донбассе Героя

Украинцев растрогала история Людмилы Хомчук – матери добровольца Дениса Денисюка, которая до последнего не верила в его гибель под Широкино, а когда смирилась с горем, продолжила помогать армии.

Воспоминаниями о личной трагедии женщины поделилась волонтер Марина Соколова на странице фонда "Повернись живим" в Facebook.

"Я смотрела новости, где рассказывали, что сегодня в Широкино один боец ​​погиб, и говорила: "Это не мой сын, он – живой, это не Денис". Вот так телевизору и говорила... Знаешь, когда привезли его... увидела... А ведь есть мамы, которые даже не видели своих детей, когда хоронили. Не верила, ждала, передавала посылки еще ребятам. Через 10 дней их вывели. И я ждала – вот же ребят вывели, вот они все вместе поехали на море, а там и приедет", – рассказывает о пережитом горе мама воина, который погиб 10 июня 2015 года при обороне села Широкино.

Спустя некоторое время после гибели сына женщина встретилась на Лукьяновском военном кладбище с волонтером и рассказала о своем новом смысле жизни.

Людмила Хомчук Facebook "Повернись живим"

"Несмотря на все пережитое, она повторяла: "Нужно жить!". Женщина до сих пор помогает побратимам сына, еженедельно плетет маскировочные сетки на передовую, время от времени навещает раненых в госпитале, поддерживала военных на отборе в сборную Invictus Games: Team Ukraine, сажает дубы в память о сыне и верит в Украину. Чего ей стоит это все, знает только ее материнское сердце. Память о сыне она достойно несет уже почти пять лет", – пишет волонтер.

"Просто помните, что таких матерей у нас тысячи. Не забывайте о них и их детях. Потому что каждый из них не просто отдал свою жизнь за то, чтобы мы жили в своей стране, но и пожертвовал счастьем своей матери. Я благодарю каждую из них! Поблагодарите и вы", – добавила она.

Пост нашел отклик в сердцах украинцев, и они оставили под ним 10 тысяч лайков, более 700 комментариев и 1,2 тысяч репостов.

"Низко кланяемся Вам, спасибо Вам за сына-Героя, от всех матерей спасибо, что помогаете нашим мальчикам идти к победе", "Нет слов, которые утолят боль материнского сердца! Царство небесное сыну! Маме – сочувствие и силы нести эту непосильную ношу!", "Даже миллионы "спасибо" не погасят боль ни на минуту, но это маленькое слово хоть немножко покажет, что все сделано не зря", "Низкий поклон вам, матери Героев", – пишут люди под историей Людмилы Хомчук.

"Никакие слова утешения не помогут, не утолят боль материнского сердца. Вечная память вашему сыночку и всем, кто погиб за свободу Украины", "Благодарим Вас за сына! Спасибо за поддержку наших воинов, за жизнь в память о сыне. Вы – настоящая украинская мама!", "Спасибо за сына! Низкий поклон вам и тысячам матерей, которые не дождались своих сыновей!" – продолжают благодарить мать Героя в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2019 года, в дни пятой годовщины Иловайского котла, матери погибших защитников Украины обратились с проникновенными словами к российским оккупантам, призвав их убраться с чужой земли, где они убивают людей.

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