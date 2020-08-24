Мать погибшего "киборга" – о "воинах-селюках" Егоровой: мы семьи тех, кто отдал жизнь за Украину

Мать военнослужащего Вооруженных сил Украины Дениса Поповича, который был убит в боях за Донецкий аэропорт, призвала называть его не погибшим, а тем, кто отдал жизнь за Украину.

Во время Марша защитников в Киеве женщина отметила, что ее сын одним из первых бросился в бой с гранатометом против танков. В комментарии "Радио Свобода" она также ответила телеведущей Снежане Егоровой, которая оскорбила защитников Украины, назвав их "селюками", которые "ни к чему не стремились в жизни".

"Слово "погиб" очень болезненное для нас. "Отдал жизнь за Украину" – вот так правильно говорить. Все пишут "погибли", "семьи погибших"... Никакие мы не семьи погибших. Мы семьи тех, кто отдал жизнь за Украину. Селюков. Вы меня понимаете.

Мой сын из села, не любил город. Но имел степень бакалавра, имел высшее образование. Он подал в аспирантуру, ему пришел вызов защищать магистра, когда мы его хоронили. Мы здесь для того, чтобы помнили наших сыновей", – сказала женщина.

Как писал OBOZREVATEL, Снежана Егорова после того, как оскорбила защитников независимости Украины, заявила, что ей и ее детям начали поступать угрозы. Также она собралась судиться со СМИ, которые обнародовали ее заявление о воинах.