Мать курсанта, который был на борту Ан-26, отказалась верить в смерть сына

Мать курсанта Александра Скочкова, который был на борту Ан-26, упавшего под Харьковом, официально не получила информации о смерти сына, поэтому она не верит в его гибель.

Об этом она рассказала ТСН тогда, когда еще сообщалось о трех пропавших без вести. По состоянию на 14:00 известно о гибели 26 человек. 25 умерли на месте, один курсант скончался в больнице, еще один выжил.

Отмечается, что в 2014 году женщина потеряла мужа – штурман Ил-76 Игорь Скочков погиб над Луганском.

"Никто не приехал домой и не сказал, никто не позвонил, не позвонило руководство бригады с Чугуева и не сказали, что он найден, что он мертв. Да, он учится (в Харьковском университете воздушных сил имени И. Кожедуба. – Ред.), он сын погибшего летчика Ил-76. Никто не сказал, что он (сын. – Ред.) умер. Я верю в чудо, что у него сильнейший ангел-хранитель. Я, как мама, чувствую, что он жив", — сказала Оксана.

Она также добавила, что среди 25 погибших, фото которых опубликовали, "Саши (сына) на фотографии нет".

OBOZREVATEL стало известно, что Александр был на борту Ан-26 в момент аварии. Он также числится в списке экипажа, который попал в сеть вскоре после авиакатастрофы.

Его отец, Игорь Скочков, служил штурманом авиационной эскадрильи 25-й гвардейской военно-транспортной авиационной бригады Вооруженных сил Украины. Он погиб 14 июня 2014 года в результате катастрофы с самолетом Ил-76, который был сбит российско-оккупационными войсками над Луганском.

Служба безопасности Украины сделала поминутный разбор крушения Ан-26:

18:50 – старт учебного полета. Окончание планировалось на 22:50.

20:38 – командир доложил об отказе левого двигателя.

20:40 – запрос на посадку.

20:45 – авиакатастрофа.

Там заверили, что все полеты выполнял командир. Курсанты в управлении самолетом не участвовали.

Напомним, что министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26 ВСУ, скорее всего, зацепился крылом за землю. Летчик-испытатель госпредприятия "Антонов" Сергей Тарасюк опроверг одну из версий катастрофы, что якобы у Ан-26 отказал один двигатель и он из-за этого упал.