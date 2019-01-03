Мать избила шлангом и выгнала в ночь: в Краматорске нашли замерзшего 6-летнего мальчика

В Краматорске мать выгнала ночью из дома 6-летнего сына без верхней одежды.

Сильно замерзшего ребенка увидел небезразличный прохожий, который вызвал полицию. Как рассказали патрульные, мальчик бродил по ночному городу раздетый.

"На улице он оказался потому, что родная мама выгнала его. На детские просьбы пустить домой она не реагировала, потому что была навеселе. Поэтому малыш решил пойти в город и заблудился. Объяснить, где его дом, он не смог", - сказано в сообщении.

Мальчик из Краматорска Патрульная полиция Украины

Полицейские доставили ребенка в детскую больницу. Во время осмотра врач обнаружил на теле мальчика многочисленные ушибы и синяки. Малыш рассказал, что они появились после того, как накануне мать избила его резиновым шлангом.

Об этой ситуации патрульные сообщили сотрудникам ювенальной превенции Краматорского отдела полиции, которіе в дальнейшем будет заниматься этим делом.

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