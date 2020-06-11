Мать из Калифорнии призвала других родителей не надевать маски на их маленьких детей, так как те могут задохнуться.

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Как сообщает DailyMail, с соответствующим обращением выступила Ванесса Мадрид из Калифорнии. Она объяснила, что из-за масок возрастает риск удушья, а также распространения микробов, так как дети часто трогают лицо руками.

"Не надевайте маску на вашего ребенка. Дыхательные пути у детей меньше, поэтому через маску им еще сложнее дышать. Если маску надевать плотно, то возрастает риск удушья, а если посвободнее – то она не обеспечит нужную защиту", – заявила Ванесса.

Мать из Калифорнии объяснила риски ношения медицинских масок детьми Facebook Ванессы Мадрид

Она также отметила, что младенцы не смогут сами снять маску, если им будет трудно дышать, а дети постарше попросту сдвинут её вниз и начнут трогать лицо руками, что тоже повышает риски заболевания COVID-19 и другими вирусами.

Комментаторы под публикацией согласились с мнением женщины и отметили, что нужно быть достаточно безответственным, чтобы надевать на младенцев маски.

Как сообщал OBOZREVATEL, медицинские маски могут быть опасны для детей возрастом до двух лет.