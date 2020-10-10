Мать и сын родились с уникальными черно-синими глазами. Фото

35-летняя Элизабет Тайлер и ее сын Лиам Мексус родились с заболеванием, называемым гетерохромия иридум. Это означает, что их радужные оболочки имеют разные цвета.

Само по себе это заболевание встречается редко, но еще невероятней является передача гетерохромии от родителей к своему ребенку, сообщает Daily Mail.

Гетерохромия иридум вызвана неравномерным распределением меланина, пигмента, определяющего цвет глаз.

Карие глаза богаты меланином, а голубые радужки указывают на недостаток пигмента. При этом у Элизабет и Лиама из Огайо одинаково присутствуют оба цвета.

Заболевание поражает обе радужки Элизабет, в то время как у ее сына один ярко-синий глаз и один "закрученный" двумя цветами.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, у двух инфицированных коронавирусом врачей из Центральной больницы Уханя (Китай) болезнь спровоцировала резкий гормональный сбой и потемнение кожи.