Мать и сын родились с уникальными черно-синими глазами. Фото
35-летняя Элизабет Тайлер и ее сын Лиам Мексус родились с заболеванием, называемым гетерохромия иридум. Это означает, что их радужные оболочки имеют разные цвета.
Само по себе это заболевание встречается редко, но еще невероятней является передача гетерохромии от родителей к своему ребенку, сообщает Daily Mail.
Гетерохромия иридум вызвана неравномерным распределением меланина, пигмента, определяющего цвет глаз.
Карие глаза богаты меланином, а голубые радужки указывают на недостаток пигмента. При этом у Элизабет и Лиама из Огайо одинаково присутствуют оба цвета.
Заболевание поражает обе радужки Элизабет, в то время как у ее сына один ярко-синий глаз и один "закрученный" двумя цветами.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, у двух инфицированных коронавирусом врачей из Центральной больницы Уханя (Китай) болезнь спровоцировала резкий гормональный сбой и потемнение кожи.