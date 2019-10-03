Mastercard разыгрывает путешествие в Париж на популярный международный турнир: как победить

Mastercard разыгрывает путешествие на двоих в Париж и билеты на грандиозный League of Legends World Championship Finals, который состоится 10 ноября 2019 года.

Для того, чтобы победить нужно с 1 по 20 октября 2019 пополнить свои аккаунты онлайн-игр и игровых сетей карточкой Mastercard на leogaming.net. Среди всех участников, выполнивших условия, будет разыграна поездка на двоих на League of Legends World Championship Finals.

Коротко о правилах акции:

акция действует на любые пополнения на сайте net, а не только на League of Legends;

пополнение League of Legends могут быть на СНГ-сервере;

акция действует с 1.10.2019 г.. по 20.10.2019 г.. (включительно) на всей территории Украины, за исключением территории проведения ООС и временно оккупированной территории;

больше оплат с Mastercard – больше шансов выиграть путешествие.

Полный перечень официальных правил можно посмотреть по ссылке.

Mastercard разыгрывает билеты на League of Legends World Championship Finals killping.com

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Что входит в путешествие?

• Перелет в обе стороны для двух человек из Киева в Париж;

• трансфер в обе стороны (аэропорт – отель – аэропорт);

• 2 ночи, 3 дня в 4- или 5-звездочном отеле, один номер для двух человек;

• 2 билета на League of Legends World Championship Final и страхование путешествия;

• карта Mastercard для расходов на товары, продукты питания, напитки (150 € в сутки на 2 человека)

Как писал OBOZREVATEL, международная платежная система MasterCard изменила правила автоматического списания денег с карт. Для каждого регулярного списания средств продавцы теперь должны получать явное согласие клиента на такие операции, говорится на сайте американской корпорации.

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