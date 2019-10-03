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3 октября • обновлено в 11:13
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Mastercard разыгрывает путешествие в Париж на популярный международный турнир: как победить

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Mastercard разыгрывает путешествие на двоих в Париж и билеты на грандиозный League of Legends World Championship Finals, который состоится 10 ноября 2019 года.

Для того, чтобы победить нужно с 1 по 20 октября 2019 пополнить свои аккаунты онлайн-игр и игровых сетей карточкой Mastercard на leogaming.net. Среди всех участников, выполнивших условия, будет разыграна поездка на двоих на League of Legends World Championship Finals.

Коротко о правилах акции:

  • акция действует на любые пополнения на сайте net, а не только на League of Legends;

  • пополнение League of Legends могут быть на СНГ-сервере;

  • акция действует с 1.10.2019 г.. по 20.10.2019 г.. (включительно) на всей территории Украины, за исключением территории проведения ООС и временно оккупированной территории;

  • больше оплат с Mastercard – больше шансов выиграть путешествие.

Полный перечень официальных правил можно посмотреть по ссылке.

Mastercard разыгрывает билеты на League of Legends World Championship Finals

Mastercard разыгрывает билеты на League of Legends World Championship Finals

killping.com

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Что входит в путешествие?

• Перелет в обе стороны для двух человек из Киева в Париж;

• трансфер в обе стороны (аэропорт – отель – аэропорт);

• 2 ночи, 3 дня в 4- или 5-звездочном отеле, один номер для двух человек;

• 2 билета на League of Legends World Championship Final и страхование путешествия;

• карта Mastercard для расходов на товары, продукты питания, напитки (150 € в сутки на 2 человека)

Как писал OBOZREVATEL, международная платежная система MasterCard изменила правила автоматического списания денег с карт. Для каждого регулярного списания средств продавцы теперь должны получать явное согласие клиента на такие операции, говорится на сайте американской корпорации.

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MasterCard
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