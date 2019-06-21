Mastercard анонсирует креативное сотрудничество с анимационным фильмом "Мавка. Лесная песня"

Сотрудничество Mastercard с полнометражным анимационным фильмом "Мавка. Лесная песня" производства студии Animagrad (FILM.UA Group) предусматривает серию онлайн и офлайн активностей в 2019-2021 годах.

mavka.ua

Уже не первый год Mastercard активно поддерживает международные и локальные кинособытия. В Украине компания стала партнером украинского анимационного фильма "Мавка. Лесная песня". Креативное сотрудничество продлится в течении 2019-2021 годов и предусматривает интегрированную кампанию от Mastercard, которая раскрывает Вселенную Мавки с новых сторон.

Анимационный полнометражный фильм "Мавка. Лесная песня", создаваемый студией Animagrad (FILM.UA) по мотивам произведения Леси Украинки "Лесная песня" и на образах из славянской мифологии, сейчас находится на этапе производства. Однако, уже на данный момент проект имеет признание и свои результаты как в Украине, так и за рубежом.

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Международная киноиндустрия не только заинтересована проектом, а и не медлит с приобретением прав на прокат фильма. В частности, во время Каннского кинорынка, большой немецко-австрийский дистрибьютор Koch Films приобрел пакет прав на показ мультфильма "Мавка. Лесная песня" на территории Германии и немецкоязычных стран Европы. А ранее права на показ приобрела компания Italia Film International, субдистрибьютор Walt Disney Studios в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

"Mastercard, как и Мавка. Лесная песня" делает мир волшебным благодаря своим инновациям и технологиям. В течение интегрированной кампании мы будем открывать новые грани Вселенной Мавки для наших пользователей – благодаря специальным событиям, ЗD и VR, сюрпризным активацим и новому видению городского пространства по мотивам "Мавки", – отметила директор по маркетингу Mastercard в Украине Наталья Байдала.

Наталья Байдала

"Согласно нашим исследованиям кино уверенно занимает ТОП-категории passion – как в Европе, так и в Украине. 47% украинских пользователей отмечают кино на первом месте среди своих увлечений. Поэтому территория кино и эмоций является традиционной для Mastercard во всем мире, и мы уже не первый год поддерживаем различные международные кинособытия – Каннский, Венецианский, Берлинский, Одесский кинофестивале, и теперь сотрудничество с "Мавкой" является сказочным продолжением нашей киноистории", – добавила она.

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"Мавка. Лесная песня" несколько раз становилась первым украинским мультфильмом, который отбирали на престижные международные форумы, в частности на питчинг Cartoon Movie в Бордо и анимационный бизнеc-форум Cartoon 360 в Барселоне. С момента выхода тизера "Мавка" зарекомендовала себя как фильм-событие и собрала множество поклонников. А за довольно короткий период развития проект стал целостным мультиплатформенным брендом, а точнее – Вселенной, где фильм является лишь одним из возможных воплощений.

Ирина Костюк

"Совместные планы двух мощных брендов "Мавка. Лесная песня" и Mastercard очень масштабные, интересные и инновационные. Мы гордимся оказаться среди проектов, с которыми сотрудничает Mastercard, рядом с такими гигантами рынка, как Каннский кинофестиваль. И это только начало пути, мы же тем временем продолжаем неустанно работать над созданием мультфильма" – сказала продюсер фильма "Мавка. Лесная песня" Ирина Костюк.

"Мавка. Лесная песня" — второй полнометражный мультфильм украинской студии Animagrad (FILM.UA Group), который сейчас находится на стадии продакшена. Мультфильм создают по мотивам драматической поэмы Леси Украинки "Лесная песня", а также на основе украинских мифов и культурных традиций. Эксперты ведущих этнографических институтов – Кафедра фольклористики Киевского Национального Университета им. Тараса Шевченко, Музей им. Ивана Гончара, Музей истории украинской моды – работают в составе съемочной группы фильма над интерпретацией украинских мифов, легенд, верований, обрядов и визуальной культуры в уникальном анимационном мире "Мавки". Для создания саундтрека к команде мультфильма присоединились известные всему миру музыканты группы "ДахаБраха".

Мультфильм "Мавка. Лесная песня" победил в 9-м конкурсе Государственного агентства Украины по вопросам кино в сентябре 2016 года и получил государственное финансирование в размере 30% от общего бюджета. Предварительная дата готовности мультфильма "Мавка. Лесная песня" – 2020 год. Следите за новостями на нашем сайте и в социальных сетях Facebook и Instagram.

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