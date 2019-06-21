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Mastercard анонсирует креативное сотрудничество с анимационным фильмом "Мавка. Лесная песня"

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Сотрудничество Mastercard с полнометражным анимационным фильмом "Мавка. Лесная песня" производства студии Animagrad (FILM.UA Group) предусматривает серию онлайн и офлайн активностей в 2019-2021 годах.

Mastercard анонсирует креативное сотрудничество с анимационным фильмом "Мавка. Лесная песня"

mavka.ua

Уже не первый год Mastercard активно поддерживает международные и локальные кинособытия. В Украине компания стала партнером украинского анимационного фильма "Мавка. Лесная песня". Креативное сотрудничество продлится в течении 2019-2021 годов и предусматривает интегрированную кампанию от Mastercard, которая раскрывает Вселенную Мавки с новых сторон.

Mastercard анонсирует креативное сотрудничество с анимационным фильмом "Мавка. Лесная песня"

Анимационный полнометражный фильм "Мавка. Лесная песня", создаваемый студией Animagrad (FILM.UA) по мотивам произведения Леси Украинки "Лесная песня" и на образах из славянской мифологии, сейчас находится на этапе производства. Однако, уже на данный момент проект имеет признание и свои результаты как в Украине, так и за рубежом.

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Международная киноиндустрия не только заинтересована проектом, а и не медлит с приобретением прав на прокат фильма. В частности, во время Каннского кинорынка, большой немецко-австрийский дистрибьютор Koch Films приобрел пакет прав на показ мультфильма "Мавка. Лесная песня" на территории Германии и немецкоязычных стран Европы. А ранее права на показ приобрела компания Italia Film International, субдистрибьютор Walt Disney Studios в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Mastercard анонсирует креативное сотрудничество с анимационным фильмом "Мавка. Лесная песня"

"Mastercard, как и Мавка. Лесная песня" делает мир волшебным благодаря своим инновациям и технологиям. В течение интегрированной кампании мы будем открывать новые грани Вселенной Мавки для наших пользователей – благодаря специальным событиям, ЗD и VR, сюрпризным активацим и новому видению городского пространства по мотивам "Мавки", – отметила директор по маркетингу Mastercard в Украине Наталья Байдала.

Наталья Байдала

Наталья Байдала

"Согласно нашим исследованиям кино уверенно занимает ТОП-категории passion – как в Европе, так и в Украине. 47% украинских пользователей отмечают кино на первом месте среди своих увлечений. Поэтому территория кино и эмоций является традиционной для Mastercard во всем мире, и мы уже не первый год поддерживаем различные международные кинособытия – Каннский, Венецианский, Берлинский, Одесский кинофестивале, и теперь сотрудничество с "Мавкой" является сказочным продолжением нашей киноистории", – добавила она.

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"Мавка. Лесная песня" несколько раз становилась первым украинским мультфильмом, который отбирали на престижные международные форумы, в частности на питчинг Cartoon Movie в Бордо и анимационный бизнеc-форум Cartoon 360 в Барселоне. С момента выхода тизера "Мавка" зарекомендовала себя как фильм-событие и собрала множество поклонников. А за довольно короткий период развития проект стал целостным мультиплатформенным брендом, а точнее – Вселенной, где фильм является лишь одним из возможных воплощений.

Ирина Костюк

Ирина Костюк

"Совместные планы двух мощных брендов "Мавка. Лесная песня" и Mastercard очень масштабные, интересные и инновационные. Мы гордимся оказаться среди проектов, с которыми сотрудничает Mastercard, рядом с такими гигантами рынка, как Каннский кинофестиваль. И это только начало пути, мы же тем временем продолжаем неустанно работать над созданием мультфильма" – сказала продюсер фильма "Мавка. Лесная песня" Ирина Костюк.

"Мавка. Лесная песня" второй полнометражный мультфильм украинской студии Animagrad (FILM.UA Group), который сейчас находится на стадии продакшена. Мультфильм создают по мотивам драматической поэмы Леси Украинки "Лесная песня", а также на основе украинских мифов и культурных традиций. Эксперты ведущих этнографических институтов – Кафедра фольклористики Киевского Национального Университета им. Тараса Шевченко, Музей им. Ивана Гончара, Музей истории украинской моды – работают в составе съемочной группы фильма над интерпретацией украинских мифов, легенд, верований, обрядов и визуальной культуры в уникальном анимационном мире "Мавки". Для создания саундтрека к команде мультфильма присоединились известные всему миру музыканты группы "ДахаБраха".

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Мультфильм "Мавка. Лесная песня" победил в 9-м конкурсе Государственного агентства Украины по вопросам кино в сентябре 2016 года и получил государственное финансирование в размере 30% от общего бюджета. Предварительная дата готовности мультфильма "Мавка. Лесная песня" – 2020 год. Следите за новостями на нашем сайте и в социальных сетях Facebook и Instagram.

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Место
Украина
Тег
MasterCard
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