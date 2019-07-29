"Мастер шпионажа": стало известно о смерти украинского ветерана разведки

В понедельник, 29 июля, скончался 87-летний ветеран внешней разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.

Как информирует пресс-служба СВР, в 1970-е годы немецкий журнал "Штерн" назвал Баронина "выдающимся мастером шпионажа". Он служил в разведке с августа 1959 года, работал в Африке.

"Во время миссии в Нигерии в 1970-х годах Баронину удалось в очень сжатые сроки выполнить важнейшую задача центра: получить информацию о новой опасной болезни - лихорадке Эбола. Пробирки с зараженной этой лихорадкой кровью срочно были отправлены специальным рейсом Аэрофлота в СССР", - сказано в сообщении.

В целом Баронин трижды работал за границей резидентом советской внешней разведки. Последние пять лет службы был первым заместителем начальника управления разведки в Киеве.

Анатолий Баронин szru.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинская контрразведка задержала бывшего офицера украинской милиции, который работал на Россию и по заданию ФСБ пытался устроиться в израильскую разведку "Моссад".

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