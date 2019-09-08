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9 сентября • обновлено в 11:14
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"Массовый психоз": в "ДНР" детей согнали на площадь в советской форме. Фото

7.6т Читать материал на украинском

В "ДНР" детей согнали на площадь в школьной форме, которую носили во время существования СССР.

На детях были пионерские галстуки и шапки. Соответствующий снимок опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Также школьникам раздали красные шары и вручили флаги "ДНР".

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"В Дырляндии идет все по плану... Какой еще разработал Вольдемар Ульянов, а другой Вольдемар продолжает внедрять как один из вариантов массового психоза. Одно жаль – это детей, которые стоят в этом строю и последние 5 лет подвергаются агрессивной совковой пропаганде, которая очень сильно входит в голову, а лечится сожалению очень трудно", – подписал фото Штефан.

В "ДНР" детей согнали на площадь в советской форме

В "ДНР" детей согнали на площадь в советской форме

t.me/a_shtirlitz

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" рассказали о тотальной руссификации. Россия ликвидировала украинские школы и изменила учебную программу.

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Место
Украина
Тег
ДНР
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну Штефана Штирлица уже ни что не вылечит ! Майдан головного мозга ещё не изучен наукой, учёные только опыты ставят на рагулях!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Махов Макс, ты о чём ,убогая жертва медицинской реформы?
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Махов Макс
Махов Макс
Куцыйфуй Дмитрий, галстук свой погладь. Бгггггаааа
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
гнали небось хунвенбины с трехлинейками,шинелка в пол,буденовка в небо,на боку сабля ,размером с Дунай,из латышких стрелков видать..
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Махов Макс
Махов Макс
Пионервожатый Швондер небось! Бгггггаааа
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