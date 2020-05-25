Массовый мор пчел в Украине: эксперты нашли следы "химического оружия"
К массовой гибели пчел в Украине в этом году привели два фактора – изменение климата и использование агрохимикатов, в которых содержатся запрещенные в стране вещества. Это опасно и для человека.
Химики занялись исследованием мора, который произошел на месяц раньше, чем обычно, пишет ТСН (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).
Отмечается, что, как правило, пчелы ежегодно гибнут из-за химикатов, которыми фермеры обрабатывают свои поля. Но в этом году ситуация иная, потому что на полях еще ничего не цвело и не обрабатывалось.
Анализ мертвых пчел в Кировоградской области показал, что известные всем пестициды убили только 20% пчел, остальные погибли из-за запрещенного вещества, которое используют для протравки семян, чтобы их не уничтожали вредители.
Оказалось, что это связано с пылевыми бурями, которые происходят из-за мощных ветров в сочетании с пересохшим грунтом.
"Пылевая буря переносит эти токсичные вещества. И таким образом пчелы могли попадать под это облако пыли, а для пчелы не обязательно съедать это. Достаточно, чтобы вещество осталось на крылышках или лапках. Она прилетает в улей и этот токсичный препарат передается всей пчелиной семье", – пояснил профессор, директор Научного центра пищевой и химической имени Л. И. Медведя Николай Проданчук.
Но причина не только в этом. По словам заведующей лаборатории "Токсикологический исследовательско-испытательный центр физико-химического анализа" Аллы Гринько, почти 70% пестицидов и агрохимикатов в Украине являются фальсифицированными. Она уточнила, что часто это китайские подделки под видом известных производителей.
"Бывают заявлены одни действующие вещества, а мы обнаруживаем совсем другие. Мы промониторили в Украине много продукции якобы белорусского происхождения на основе фипронила. Рекомендуется обрабатывать сады. Обрабатывать картофель. Село массово закупило инсектициды на основе фипронила, который непозволительно использовать для наземной обработки", – пояснила Гринько.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети забили тревогу из-за пророчеств болгарской предсказательницы Ванги и физика Альберта Эйнштейна о массовой гибели пчел, которые якобы начали сбываться.