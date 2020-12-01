Ну что, дорогие друзья, поговорим про деньги? Итак, вчера многие написали мне, что врачам зарплата не нужна. И повышать ее не нужно. Нет в бюджете повышения - и хрен с ним. Благодарные пациенты врачам и не только врачам столько денег по карманам суют, что хоть половину ставки дай, хоть треть - будут счастливы. И очень богаты. Так что не надо им ничего повышать. И среднему персоналу не надо. И младший перебьется - всем пациенты суют пачки денег. Писали такое? Ну тогда получите вам официальную жирную цифру.

Итак, официальное сообщение Национальной Службы Здоровья Украины. По данным электронной системы здравоохранения, с апреля этого года уволились немного более 5 тысяч врачей специализированного звена. Также система зарегистрировала более тысячи новых специалистов. Трансформация системы обнаружила пробелы на медицинском рынке труда и создала спрос на новые специальности. Внимательно прочитали? Подсчитать сможете? С апреля, то есть за полгода минус более пяти тысяч врачей - профильных специалистов. Плюс тысяча - в основном вчерашние студенты. То есть наш чистый убыток - четыре тысячи опытных врачей. Можно было бы посчитать сколько у нас врачей осталось на сколько при такой скорости убывания их хватит... но это будет манипуляция. Специалисты разных направлений, они не взаимозаменяемы, где-то хватит на дольше, где-то закончатся раньше. Как шутят сами врачи, "на общую температуру по больнице это не влияет".

Вывод: Можно сколько угодно рассказывать истории про богатых врачей, которых щедро благодарят пациенты. Но реальности на эти рассказы плевать - врачей с каждым годом и месяцем в Украине остается все меньше. Они уходят в смежные структуры, кто-то в частную практику, им очень рады в Восточной Европе с другим уровнем зарплат. Так что хватит себя обманывать. Никакие койко-места без врачей нам не помогут. Они лишены смысла без квалифицированных специалистов. Мы уже на армии этот урок выучили в 2014 году. Или мы будем платить врачам достойную зарплату - или нас скоро некому будет лечить. Системы образования это тоже касается.

Для справки. По информации НСЖУ: За апрель-сентябрь средняя зарплата украинских медиков до вычета налогов в медучреждениях, которые оказывают специализированную помощь, составляет для руководителей учреждений - 23,5 тысячи гривен, для врачей - почти 9 тысяч, для среднего медперсонала - 7,5 тысячи, для младшего медперсонала - 6,1 тысячи гривен.

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