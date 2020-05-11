Массовые собрания и хождение без маски: за что всё ещё могут оштрафовать в Украине

В понедельник, 11 мая, в Украине впервые ослабили карантинные меры на государственном уровне. Часть ограничений сняли, но многие запреты всё еще действуют.

OBOZREVATEL узнал, за нарушение каких норм, установленных правительством, до сих пор можно получить штраф.

Премьер Денис Шмыгаль на своей Facebook-странице заявил, что карантин переходит в адаптивную модель. Проще говоря, есть определенные послабления на государственном уровне, но в каждой области могут их убирать и вводить новые карантинные меры, если это необходимо.

А вот ограничения, которые остались, самостоятельно убирать нельзя. Итак, вот что всё еще запрещено в Украине:

массовые собрания;

нахождение на улице без маски и документов;

перемещение в группах больше 2 человек;

сбегать с самоизоляции или обсервации;

пребывание в общественных местах детям младше 14 лет без родителей;

посещение спортивных и детских площадок;

посещение учебных заведений;

работа заведений предоставления паллиативной помощи (домов престарелых);

работа пунктов временного пребывания мигрантов;

работа залов ресторанов, кроме летних площадок;

работа кинотеатров, спортзалов, фудкортов;

Что разрешили в Украине с 11 мая МОЗ

За всё это предусмотрена ответственность – как административная, так и уголовная:

– за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм:

штраф от 17 000 грн до 34 000 грн – на работника, допустившего нарушения;

штраф от 34 000 грн до 170 000 грн – на должностное лицо предприятия, которое отвечает за обеспечение выполнения и соблюдения выполнения приведенных выше правил.

– за нарушение санитарных правил и норм, что повлекло или могло привести к распространению заболеваний, предусмотрена ответственность в виде:

штрафа от 17 000 грн до 51 000 грн или ареста, ограничения или лишения свободы.

В Украине все еще могут оштрафовать за хождение без маски

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