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Массовое вымирание: экологи спрогнозировали глобальную катастрофу

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Повышение глобальной температуры даже на 1,5 градуса Цельсия приведет к серьезным климатическим изменениям, исчезновению природных экосистем и вымиранию многих видов.

К такому выводу пришли члены Межправительственной группы экспертов по изменению климата, передает Phys.org.

Потепление климата Земли всего лишь на два градуса вызовет непредсказуемые изменения системы атмосферной циркуляции. В результате начнется интенсивное таяние ледников, что приведет, в свою очередь, к повышению уровня моря.

Экологи провели расчеты, согласно которым в случае сохранения тенденции к потеплению к 2100 году произойдет затопление прибрежных мегаполисов, а также исчезнут некоторые населенные острова, в том числе Мальдивы.

Поэтому международное Парижское соглашение 2015 года предусматривает, что человечество не должно допустить роста средней температуры планеты больше чем на 1,5 градуса.

Если рост средней температуры на какое-то время превысит этот показатель и потом опустится до нужного значения, то это, вероятно, нанесет необратимый ущерб биосфере, в том числе приведет к вымиранию многих видов.

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Многие сценарии предусматривают, что средняя температура действительно превысит лимит на какое-то время.

Меры по охлаждению климата включают лесопосадки и другие методы уменьшения концентрации углекислого газа в атмосфере Земли. При этом ряд специалистов часто говорит о необходимости перехода на альтернативные формы энергетики, в том числе использование биотоплива.

В то же время ученые полагают, что единственный эффективный способ предотвратить рост температуры — это резко и быстро сократить выбросы углекислого газа.

Как сообщал OBOZREVATEL, морское течение Гольфстрим сильно замедлилось, достигнув минимума за последние 1600 лет. Британские ученые считают, что это грозит миру глобальной катастрофой.

Объект
Экология
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