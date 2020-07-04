Массовое убийство евреев в Риге: что произошло 4 июля 1941 года

Стена синагоги в Риге, на руинах которой в 2007 году была установлена символическая менора. Wikipedia

Ровно 79 лет тому назад, 4 июля 1941 года, в столице Латвии Риге произошло массовое убийство евреев. Тогда нацисты и их пособники среди местного населения сожгли городские синагоги с людьми, вследствие чего погибло около двух тысяч человек.

В Латвии 4 июля является Днем памяти жертв геноцида еврейского народа. О том, как происходил Рижский погром, организованный Гитлером, и почему в нем участвовали латыши, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Что произошло 4 июля 1941 года

1 июля 1941 года войска Гитлера заняли Ригу. Нацистов сопровождала мощная антисемитская пропаганда: "истинных латышей" призывали "уничтожать внутреннего врага" – активистов СССР, их семьи и всех евреев вне зависимости от политической принадлежности.

3 июля 1941 года были арестованы все трудоспособные евреи-мужчины, а 4-го – заживо сожжены люди, согнанные в дома религиозных служителей и хоральную синагогу. В тот день в Риге разгромили более 20 синагог. Жертвами погрома стали около 2 тысяч человек.

Горящая большая хоральная синагога, 4 июля 1941 года Wikipedia

Почему латыши участвовали в убийствах евреев?

К началу погромов, в июне 1941 года, в Латвии произошли массовые репрессии и депортации коренного населения в Сибирь, организованные НКВД. Это сыграло на руку гитлеровской пропаганде. Память об этих трагических событиях была свежа, как и ненависть к власти СССР, "власти русских и евреев".

Поэтому нацистов многие в стране восприняли как освободителей, которые помогут Латвии восстановить независимость. Более того, утверждение о том, что все евреи работают на Советский Союз и что все они – коммунисты и предатели родины, постоянно использовалось антисемитской пропагандой нацистов.

Руины Большой хоральной синагоги в Риге DW

Рижский погром: память о трагедии

В Латвии 4 июля официально является Днем памяти жертв геноцида еврейского народа. Это день скорби об убитых евреях страны.

В 1988 году на месте разрушенной Большой хоральной синагоги установили памятный знак – большой серый камень со звездой Давида. В 2007 году здесь был открыт памятник Жанису Липке и другим спасителям евреев во время Холокоста в Латвии.

На руинах синагоги в Риге сегодня стоит памятник жертвам и тем, кто спасал евреев от нацистов DW

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